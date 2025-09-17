Luna, protagonista de la filosofía pintada por Eugenio Cuttica

En la primera planta de la Fundación CajaGranada, Luna espera su turno para manifestarse, pero no mediante la palabra. Ella es la protagonista de la ... filosofía pintada que Eugenio Cuttica, artista argentino, ha plasmado en su exposición llamada 'Epifanías', cuyas obras basadas en la naturaleza quedarán exhibidas en la Fundación hasta el próximo 16 de noviembre. Luna y arbusto rojo, Luna y bonsai o Luna y abundancia. Cuadros que combinan diferentes técnicas sobre la tela o figuras de resina y madera quedan repartidos por toda la sala. «Mi obra tiene las espaldas anchas como para soportar un espacio de esta envergadura cultural», manifiesta Eugenio Cuttica durante el acto de presentación.

Es la primera vez que el artista visita la ciudad y destaca que le gusta «en extremo» que, pese a tener menos de 300.000 habitantes, los aspectos culturales juegan un papel importante. «Es muy lindo porque eso se siente en el aire de la ciudad», remarca con emoción. Entre las gigantescas obras que cuelgan en las paredes, Cuttica manifiesta la importancia de la energía que irradian sus obras. «Tratan de hacernos recordar lo importante», incluye. «Me gustaría que el público granadino viese la muestra porque es un tipo de arte vinculado con la filosofía. Es una filosofía pintada que apela como pintura al silencio y al espacio como un estado mental», explica.

Una niña de nueve años

El artista argentino ha cruzado el charco para traer sus muestras hasta Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y VF Art Projects. Durante la presentación ha agradecido poder contar con el espacio de CajaGranada que «empodera aún más» sus obras. «Esta muestra surge de adentro hacia fuera. Yo no copio lo que veo, sino que hago visible las emociones y sentimientos que me atraviesan», detalla Eugenio Cuttica. Además, narra el sentido de sus muestras que tratan de rescatar el conocimiento ontológico con el que nacen todos los seres humanos. Por ello utiliza a Luna, una niña de apenas nueve años convertida en la protagonista y en el hilo conductor de la historia.

«Las mujeres a esa edad están conectadas con lo divino, siempre están conectadas con la intuición», añade. Es por eso que su obra va dirigida a esa percepción y a que los visitantes se dejen llevar por la intuición dentro de la sala. Otro eje fundamental de la exposición es la serie 'El eterno retorno', inspirada en el relato bíblico de Jonás y el mito del renacimiento donde predominan los contrastes entre blanco y negro. Además, la representación de la naturaleza exuberante y compleja también es clave, pues se muestra representada con un orden que simboliza el dominio del ser humano, la idealización de una realidad casi fantasmagórica y una ecología estructurada.

En este acto de inauguración también estuvieron presentes la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi; la subdirectora de Actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz y la comisaria de la exposición, Reyes Abad. Agradecieron la llegada del artista a la ciudad y destacaron toda su trayectoria. «El desafío más grande ha sido la primera exposición individual del maestro en España, cuyo diseño de la exposición comenzó en Sevilla», explicó la comisaria de la exposición. «Ha recuperado la esencia de lo humano, lo social y lo espiritual», recalcó.

La subdirectora de Actividades de La Fundación Cajasol ensalzó la satisfacción que siente por el lugar donde se mantendrá la exposición e invitó al público a que se personen allí para entender la magia de Eugenio Cuttica. A todo ello, la presidenta de la Fundación CajaGranada subrayó que, con la inauguración del artista, comienzan la temporada de otoño «en mayúsculas». «Confío en que la gente pase a verla», sentenció Cuttica.

La exposición, ya abierta para el público, podrá visitarse de martes a sábado desde las 11.00 horas a las 14.00 horas y desde las 18.00 horas a las 20.00 en la primera planta de la Fundación CajaGranada. A excepción de domingos y festivos, que solo se podrá acceder durante la jornada de la mañana.