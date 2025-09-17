Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Eugenia Cuttica, junto a una de sus obras que se exponen en la Fundación CajaGranada. Pepe Marín

Luna, protagonista de la filosofía pintada por Eugenio Cuttica

El artista argentino llega a la ciudad para inaugurar su exposición 'Epifanías,' que estará en CajaGranada hasta el 16 de noviembre

Leticia M. Cano

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:27

En la primera planta de la Fundación CajaGranada, Luna espera su turno para manifestarse, pero no mediante la palabra. Ella es la protagonista de la ... filosofía pintada que Eugenio Cuttica, artista argentino, ha plasmado en su exposición llamada 'Epifanías', cuyas obras basadas en la naturaleza quedarán exhibidas en la Fundación hasta el próximo 16 de noviembre. Luna y arbusto rojo, Luna y bonsai o Luna y abundancia. Cuadros que combinan diferentes técnicas sobre la tela o figuras de resina y madera quedan repartidos por toda la sala. «Mi obra tiene las espaldas anchas como para soportar un espacio de esta envergadura cultural», manifiesta Eugenio Cuttica durante el acto de presentación.

