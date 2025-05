El granadino Miguel Fernández (1962) ha estado vinculado a los medios de comunicación desde hace más de tres décadas, singularmente en Canal Sur Radio, ente ... donde llegó a ser jefe de informativos. Pero en los últimos años, ha emprendido una carrera literaria en la que ha recuperado a importantes personajes de la vida cultural española, la mayoría de ellos músicos. Tras su exitosa biografía de Waldo de los Ríos –autor del 'Himno a la alegría' que popularizara su paisano Miguel Ríos– escribió la biografía más completa de la actriz Amparo Muñoz, y luego la que vino a presentar en la última Feria del Libro, la de la cantante murciana Mari Trini, titulada 'Yo no soy esa que tú te imaginas' (Plaza & Janés). En el mismo sello aparece hoy 'Me va la vida en ello', la biografía de Luis Eduardo Aute, que transcurre en parte en Granada, como muestra el capítulo que IDEAL publica en exclusiva bajo estas líneas.

–Usted ha sido un todoterreno...

–Sí, pero donde más cómodo me he sentido ha sido contando lo que tiene que ver con la cultura. Me queda la alegría de haber tocado casi todos los palos, sí.

–Su primer libro sobre músicos fue el de Waldo de los Ríos

–En realidad, yo no lo concibo como un libro sobre un músico, y lo mismo me ocurre con el de Mari Trini o el de ahora, de Aute. Pienso en ellos más bien como historias de vida. Con Waldo me crucé en una carretera de Canadá, y conté su historia no como un recorrido sonoro, sino como un retrato de una España homofóbica cuyo ambiente afectó a hombres como él. Y tampoco el libro sobre Amparo es un libro de cine, sino un libro que cuenta una vida.

–¿Amparo Muñoz llegó a grabar algún disco?

–Estuvo a punto. En el guion de una película se incluían canciones, pero se propuso que la doblara Mari Trini. Como ve, todos mis personajes tienen vidas entrelazadas... Waldo fue el descubridor de Mari Trini, Amparo Muñoz quería tener el perfil de famosa que tenía Mari Trini...

–El libro de Mari Trini da una vuelta al de Waldo en relación con la homofobia.

–Así es. En aquella época había muchas mujeres que vivían juntas, y casi nadie se hacía preguntas al respecto. A Mari Trini le preguntaron desde siempre por los novios, y presentaba a su pareja como su secretaria.

–Esta biografía de Aute es complementaria de la que dedicó a la murciana, entonces.

–El de Aute es, para mí, el mundo de las ideas. Y creo que también es una reflexión abierta a propósito de la Transición. Qué país queríamos hacer y qué país hicimos finalmente. Luis Eduardo fue siempre fiel a las ideas y principios que tenía en el 77 hasta el año de su muerte. Y vivió en un ambiente en el que el poder hizo pactos, tras la muerte de Franco, para perpetuarse en el poder, valga la expresión. Pienso que 'Me va la vida en ello' es el libro más político de cuantos he escrito. Es un análisis sobre la coherencia, sobre personas que dijeron una cosa en el 74 y luego cambiaron de idea. Temas como el de la OTAN son palmarios en este sentido; siguen sin resolverse y abiertos.

Elementos comunes

–¿Qué une a todos los personajes que ha biografíado?

–Que todos soñaron y lucharon por buscar un país mejor que el que habitaban. Tenían la idea de un futuro perfecto que luego resultó imperfecto. No eran diletantes y artistas dedicados a pegarse la vida padre, aunque esa fuera la imagen que se quería transmitir sobre ellos, salvo en el caso de Aute, donde creo que han sido más respetuosos. A Amparo la tildaron de frívola; a Mari Trini, de cantante melódica blandita; de Waldo dijeron que fue el asesino de Beethoven...

–Usted vivió un episodio con Mari Trini como protagonista en Granada...

–Así es. Yo no era muy seguidor suyo, pero vino en el Corpus del 74 a cantar al Paseo de los Tristes. Me encandiló. Fui a esperarla a la salida del concierto y me quedé bloqueado ante ella. Me entró una neura tremenda con ella, llamaba a su casa y las personas de servicio, que eran muy amables, me daban noticias de ella. Incluso escribí cuando tenía 13 años una crónica de otro concierto que dio en el Salón, en el que no estuve, y lo mandé a una revista en la que colaboraba. Con el paso de los años, me encontré aquella crónica en la Hemeroteca Nacional, y me pareció entrañable.

–¿Qué le atrajo de Aute, además de su condición de piedra angular artística de la Transición?

–Su conciencia social, sin duda. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, trabajaba por una sociedad mejor. La despedida que se le hizo a Aute en plena pandemia –murió el 4 de abril de 2020– fue 'trending topic' mundial. Hubo pésames de políticos de todos los partidos, de muchísimas personas de los más diversos ámbitos. El día de su muerte, a la hora del aplauso a los sanitarios, en muchos hogares sonó 'Al alba' y eso me parece precioso.

–Una canción que tiene una historia muy particular.

–Hay quien piensa que la escribió con ocasión de los últimos fusilamientos del franquismo, pero en realidad era una canción de amor que él envió a Rosa León y que esta cantó con unos arreglos casi pop. Luego, la volvió a grabar con ese arreglo de violines que quedó, más tenso, más dramático. El disco salió coincidiendo con los fusilamientos, y en un programa de televisión que tuvo lugar unos días después, ella se preguntó qué habrían sentido las familias de los fusilados y vincula una cosa y otra. Inmediatamente, ello se instaló en el ideario popular e incluso dio pie a una película que se tituló, precisamente, 'La noche más larga'.