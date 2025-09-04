Llega el Granada Theater Fest: El festival que convierte la ciudad en el epicentro del teatro

IDEAL Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:50 Compartir

Del 11 al 14 de septiembre de 2025, Granada se transformará en el corazón del teatro con el esperado Granada Theater Fest. Este evento único reunirá a talentosos artistas y amantes del teatro en una celebración de las artes escénicas que no te querrás perder. Oferplan quiere unirse a esta gran fiesta y pone a la venta un número limitado de entradas a un precio exclusivo para cada una de las funciones

No te pierdas «Santa Lola»

Uno de los platos fuertes del festival será la obra «Santa Lola», que se estrenará el 11 de septiembre a las 20:00h en el icónico Teatro Isabel La Católica. Esta comedia promete un viaje lleno de risas y reflexión, protagonizada por la carismática Terelu Campos en el papel de Lola, una influencer de Onlyfans que, sorprendentemente, se encuentra... ¡en las puertas del cielo! Consigue tus entradas a un precio exclusivo.

La trama de «Santa Lola» combina irreverencia y humor con una crítica social que despierta ternura. San Pedro, interpretado por César Lucendo, se convierte en el juez de Lola, quien deberá enfrentar un divertido test que traerá consigo numerosas sorpresas y momentos inolvidables. ¿Logrará Lola demostrar que tiene un lugar en el más allá?

La aventura mejor cantada: Tadeo Jones en musical

¡No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única en el único musical oficial del mundo de Tadeo Jones! Este emocionante espectáculo se desarrollará en el Teatro Isabel La Católica. La función tendrá lugar el 12 de septiembre a las 18:00h.

Prepárate para disfrutar de una aventura inolvidable, donde se combinan temas musicales originales con los éxitos de la película. Con impresionantes voces en directo y una puesta en escena innovadora, «La aventura mejor cantada» te sumergirá en la búsqueda de la tabla Esmeralda junto a Tadeo Jones. ¡Ven y vive la magia del teatro en esta emocionante travesía! En Oferplan Granada de IDEAL ya tienes tus entradas para este espectáculo

La fiesta que nunca termina: Un musical de los 80s y 90s

Prepárate para revivir la mejor época musical en «La Fiesta que Nunca Termina», la comedia musical original más divertida del año. Este espectáculo, lleno de energía y nostalgia, transportará al público a los vibrantes años 80 y 90, donde la música pop española se mezcla con clásicos internacionales y las inolvidables canciones del verano que marcaron nuestra juventud con tus entradas a un precio exclusivo en nuestra plataforma de planes.

Los asistentes podrán cantar, bailar y disfrutar de cada momento junto a los personajes, convirtiéndose en cómplices de esta experiencia única. No te pierdas el musical más bailado de la historia, que promete hacerte recordar y celebrar esos momentos especiales. La cita será en el teatro Isabel La Católica el 12 de septiembre a las 21:00 horas

Aventura en la tierra de las emociones

El 13 de septiembre a las 18:00, el Teatro Isabel La Católica será el escenario de una encantadora obra titulada «Aventura en la Tierra de las Emociones». Entradas espectaculares para ti y toda la familia en Oferplan.

En esta mágica historia, Julia, una niña que celebra su cumpleaños, recibe un cofre misterioso y un mapa que la guiará hacia la llave para abrirlo. A lo largo de su travesía, será acompañada por las personificaciones de las emociones: Alegría, Miedo, Asco, Ira y Tristeza. Juntos, explorarán la importancia de cada emoción y aprenderán a gestionarlas de manera divertida y entrañable. Esta experiencia promete ser educativa y entretenida, ideal para toda la familia.