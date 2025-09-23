Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una escucha de '¡Tú!', el audio drama inmersivo sobre violencia de género. Ideal

Llega a Granada un audio drama inmersivo para sentirse en la piel de una mujer maltratada

Es un thriller sobre la violencia de género que transcurre entre España y México, reflejando casos que podrían ocurrir en cualquier parte del mundo

Ideal

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:54

El Ateneo de Granada acoge el próximo 17 de octubre a las 19.00 horas la escucha de '¡Tú!', un audio drama inmersivo para sentirse en la piel de una mujer maltratada. El audio drama escrito por Paloma López Villafranca y producido por Mariela Gómez de Ell y Dreamline Creative media en apoyo de pop art music, es un thriller sobre la violencia de género que transcurre entre España y México, reflejando casos que podrían ocurrir en cualquier parte del mundo.

La trama se desarrolla entre el misterio del tiempo y la fuerza de los acentos, ofreciendo una narrativa intensa y universal. Durante la presentación, el público vivirá una experiencia inmersiva: con un antifaz que les permitirá escuchar con los ojos cerrados, recrearán la historia en su propia imaginación.

Así, cada persona construirá sus propias imágenes y emociones mientras descubre una trama poderosa con un mensaje profundo y transformador.

Se trata de «un thriller donde el misterio revela la violencia que muchos callan«. «Escucha con los ojos cerrados… siente con el corazón abiero atrévete a escucharlo con los ojos cerrados», promocionan desde la propia obra.

