MIMIREBELLE
Relatos de verano

La lista

Alejandro Aguilera Morales

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:14

Una desconocida sensación de bienestar se apoderó de Leire mientras se dejaba atrapar por las sombras del sueño, agarrada de la mano de su abuela. ... La vetusta cama de la anciana, la misma en la que había muerto demasiado joven su marido, acogía ambos cuerpos, enjutos y muy pegados, el colchón hundido hacia el centro, como en las seis últimas noches. A estas alturas de la vida, sola, cansada y aburrida, Rafaela ya no esperaba de su existencia más que entregar la cuchara con toda la serenidad que la Providencia le quisiera asignar. Y que fuera pronto. Así que esa semana durmiendo y viviendo junto a su nieta, esos días inesperados que, todavía se preguntaba por qué, el azar le había querido regalar sin que nunca lo hubiera imaginado, en realidad habían sido de los más felices de su vida. Como si lo bueno, como ese trozo de chocolate en el que acaban algunos cucuruchos de helado, hubiera estado reservado para el final. La abuela era la última de la lista de Leire, su pequeña Leire, que ahora abandonaba la vigilia asida a su mano con una satisfacción imposible de explicar. Al fin había alcanzado lo que durante tanto tiempo llevaba persiguiendo. La paz.

