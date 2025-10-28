La poesía vital y serena de María Victoria Atencia merece el Nacional de las Letras

La poeta María Victoria Atencia (Málaga, 1931) es la ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas 2025. El jurado premió este martes a la ... veterana autora -93 años- por «una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida». Es una poeta de largos silencios que se dice «extrañada de sí misma». Conectada con la generación del 50 y dueña de una obra poética de feliz hondura surgida al margen de cenáculos y corrientes literarias. Los críticos destacan su capacidad para convertir lo cotidiano en lo trascendente iluminando el presente con sus versos.

Concedido por el Ministerio de Cultura, el galardón está dotado con 50.000 euros y raras veces recae en poetas. Es el segundo en el escalafón institucional tras el Cervantes, al que Atencia ha sido candidata recurrente. En 2014 fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fue la cuarta mujer en conseguirlo y la primera española. «He escrito poco a poco y de ahí ha surgido una obra que me sobrecoge y me parece algo extraordinario y sorprendente», decía entonces.

«En sus versos, la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de transmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza», decía el acta del fallo.

Manantial

Para el jurado, su lírica «parece brotar de 'manantial sereno', atravesada por un verso limpio de traspasada pureza y por la búsqueda de una perfección sin ambages». «En su poética, a modo de tapiz, cada puntada sirve de armazón para el conjunto global y para otorgar un significado que multiplica sus efectos estéticos» agregaba el fallo.

El jurado destacó además «su trayectoria, de contundente calidad» que «añade nuevas miradas que otorgan mayor prestancia y profundidad a su lectura y la convierten en una voz imprescindible, sin necesidad de pertenencia a generación canónica alguna, salvo la de su compromiso eterno como mujer creadora».

Música y pintura

Nacida el 28 de noviembre de 1931, María Victoria Atencia mostró muy joven su inclinación hacia la creación, interesándose por la música, la pintura y la poesía. Realizó sus estudios primarios en centros religiosos de la capital andaluza y de piano y armonía en el Conservatorio. Publicó en 1953 su primer poemario 'Tierra mojada', y se casó en 1957 con Rafael León, su mentor y editor, con quien tendría cuatro hijos.

Adscrita a la generación de los años 50, tras la publicación en 1961 de 'Arte y parte' se sumió en un largo silencio roto en 1971 con 'El ramo'. En ese año obtuvo el título de piloto de aviación y reanudó su labor poética, colaborando con la revista 'Caracola'. Tras exponer en 1983 sus grabados en Málaga, la publicación en 1984 de 'Ex libris' supuso el merecido reconocimiento a su poesía.

Atencia se quedó en 2012 a las puertas del RAE compitiendo por el sillón n, vacante tras la muerte de Valentín García Yebra y que finalmente fue para Carme Riera. Fue propuesta por Inés Fernández Ordóñez, Luis María Anson y Soledad Puértolas.

En 2020 presentó en el Centre Pompidou de Málaga, su poemario 'Semilla del Antiguo Testamento' (2020) con especial dedicatoria a las víctimas de la pandemia. Al año siguiente publica 'Certeza de la luz' obra homenaje con motivo de su noventa cumpleaños y 'Una luz imprevista: poesía completa', con toda la producción poética desde 1961. Es traductora de italiano y su obra está traducida al francés, portugués, gallego, inglés, italiano, lituano, checo, búlgaro, rumano, polaco, sueco, árabe, hebreo, flamenco y latín.

Cuenta con el Premio Nacional de la Crítica 1997, el Luis de Góngora de las Letras Andaluzas, el de Real Academia Española de creación literaria por 'El umbral'.

En Málaga llevan su nombre un instituto de enseñanza secundaria, un centro cultural y una avenida. Desde 2018, es vocal del Patronato del Instituto Cervantes en representación de las letras y la cultura españolas.

Pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, y es académica correspondiente de las de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando. Es consejera del Centro Andaluz de las Letras y de la Fundación María Zambrano, y Honorary Associate de The Hispanic Society of America (Nueva York).

Atencia toma el testigo de Manuel Rivas, ganador de la pasada edición y se une a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran los narrradotes Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino Sánchez, Luis Mateo Díez, o Bernardo Atxaga y la también poeta Francisca Aguirre