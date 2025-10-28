Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La malagueña, María Victoria Atencia, Premio Nacional de las Letras Españolas 2025. D. S.

La poesía vital y serena de María Victoria Atencia merece el Nacional de las Letras

La nonagenaria autora malagueña «extrañada de sí misma» recrea en su poética «la esencia de la vida», según el jurado

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Martes, 28 de octubre 2025, 17:13

Comenta

La poeta María Victoria Atencia (Málaga, 1931) es la ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas 2025. El jurado premió este martes a la ... veterana autora -93 años- por «una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida». Es una poeta de largos silencios que se dice «extrañada de sí misma». Conectada con la generación del 50 y dueña de una obra poética de feliz hondura surgida al margen de cenáculos y corrientes literarias. Los críticos destacan su capacidad para convertir lo cotidiano en lo trascendente iluminando el presente con sus versos.

