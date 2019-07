Una enfermedad superada entre acordes de canción Marie Frederikson, la vocalista de la banda sueca Roxette. / Planeta Marie Frederikson, la cantante de la banda de rock sueca Roxette, cuenta en su autobiografía que la música fue «la mejor medicina» contra su cáncer cerebral ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Viernes, 19 julio 2019, 10:04

Olvidó las letras de sus propias canciones, pero superó un tumor cerebral gracias a ellas. Marie Frederikson, la cantante de la banda de rock sueca Roxette, ha tenido que enfrentarse a dos grandes retos en su vida: su infancia y su enfermedad. La primera implicó vivir en el seno de una familia con pocos recursos y superar la dolorosa pérdida de una de sus hermanas mayores cuando ella tenía solo 7 años. La segunda, una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones y, muy especialmente, una voluntad de hierro, superación personal, fuerza mental, paciencia y esperanza.

Ha sido esta última experiencia la que le ha llevado a querer contar su historia «sin rodeos» para «que la gente sepa lo que supone pasar por lo que a mí me ha tocado pasar». Las secuelas generadas por el tratamiento con radioterapia le provocaron problemas visuales, motores –un pie se le tuerce solo y vive con el temor de caerse a consecuencia de ello-, y de memoria –ya no puede escribir correctamente porque ha olvidado muchas palabras-. Todo ello le ha impedido redactar el libro ella misma, por lo que esta labor ha corrido a cargo de la periodista y escritora sueca Helena Von Zweigbergk, que le ha prestado sus manos en la creación de 'Listen to my heart' (Planeta).

«Fue el 11 de septiembre de 2002 cuando comenzó el infierno», dice la cantante nada más empezar. En aquel momento Roxette tuvo que aplazar su gira por causa de fuerza mayor, su vocalista acababa de empezar un viaje muy distinto: la lucha contra un cáncer cerebral.

Su primera pregunta al verse en la camilla del hospital fue: «¿Me voy a morir?» Un instinto de supervivencia muy humano que florece en cualquier persona que se sabe enferma. Los médicos predijeron un año más de vida, pero ella no lo supo hasta años más tarde y quizás eso también le ayudó a no rendirse.

«Soy una persona atrevida y divertida que está atrapada en un cuerpo enfermo» Marie Frederikson

Lo peor fue el principio. No solo por verse obligada a vivir con una enfermedad de la noche a la mañana, de seguir ejerciendo las mismas funciones que una madre sana a pesar de los síntomas o de tener que someterse a diversas operaciones y sesiones de radioterapia, sino también por el acoso que sufrió por parte de los medios de comunicación. Durante meses, los periodistas se agolparon frente a la puerta de su casa a la espera de una exclusiva. Un periódico incluso llegó a publicar en portada que el tumor se le había extendido por todo el cuerpo. Algo que no era cierto en absoluto.

También sufrió un gran estrés interior, preguntándose a cada instante si esos serían sus últimos minutos de vida. «Había épocas en las que no dejaba de darle vueltas a la enfermedad, luego llega un momento en el que uno ya no tiene fuerzas para seguir hablando de ella», explica. El tratamiento también influyó en su imagen. Perdió el pelo y se le hinchó la cara de tal forma que la gente no era capaz de reconocerla. Un duro golpe que le hizo deprimirse y encerrarse en sí misma. «Si uno no ha pasado por ello, no puede entenderlo», expresa Frederikson, que confiesa que durante años fue incapaz de pronunciar la palabra «tumor» o entrar al hospital sin echarse a llorar.

Pero tras haberse preguntado mil veces «¿por qué a mí?», se obligó a ver la situación desde otro punto de vista. «Todo el mundo puede sufrir un tumor cerebral, ¿por qué no me iba a pasar a mí? La vida se convirtió en algo completamente diferente de lo que yo estaba acostumbrada. Soy una persona atrevida y divertida que está atrapada en un cuerpo enfermo. Hay una tristeza que me acompaña todo el tiempo, que está ahí constantemente. Pero, al mismo tiempo, tengo mucha suerte. Una familia fantástica, un trabajo fantástico y una casa fantástica. Cuando pienso en ello me digo a mí misma que no puedo sentarme a lloriquear», reflexiona.

«He pasado trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me he dado por vencida» Marie Frederikson

Su optimismo y autoestima también creció gracias al apoyo que recibió, tanto de familiares y amigos como de sus fanes. Su marido Micke estuvo con ella en todo momento, su hijo Óscar le ayudó a recordar las letras de las canciones que se habían esfumado de su memoria como si nunca hubiesen estado allí, y sus seguidores pusieron en marcha una cadena de oración en todo el mundo para que se curase. Pero su mejor terapia fue la música. «A pesar de lo perdida que me he sentido en la vida, siempre he experimentado una fuerza enorme al cantar. Eso es lo que no me puede arrebatar nadie. Mi voz nunca me ha fallado», afirma la cantante.

Aunque ahora sus problemas de memoria son todo un desafío para aprenderse las letras y tiene que cantar sentada durante los conciertos por temor a caerse, estar en el escenario sigue siendo su pasión. «En él me siento como en casa», dice, «la alegría de estar ahí arriba es mi identidad».

Marie Fredriksson volvió a los escenarios en 2007 en solitario con su gira por Suecia llamada 'Nu!' ('¡Ahora!' en sueco), y en 2011 retomó los conciertos con Roxette. Cinco años más tarde, la banda se embarcó en una gira mundial que conmemoró su 30 aniversario.

La artista reconoce entre las páginas de su autobiografía que cuando echa la vista atrás experimenta fuertes sentimientos encontrados porque, a pesar de que siente una enorme alegría y orgullo por haber sobrevivido, es difícil ignorar el dolor. Aún así, considera que la enfermedad le ha hecho sentirse más segura de sí misma y a ver el lado positivo de las cosas. «Las dificultades de la vida no terminan nunca. No es posible vivir sin dolor. Pero, aún así, también surgen momentos de felicidad como diamantes entre la grava. Ahora he aprendido a alegrarme por las pequeñas cosas. Un rayo de sol, ver cómo brotan las hojas en los árboles, un bocadillo de paté… Por fin creo que me he reconciliado con la idea de que padezco una lesión, consecuencia de la radiación, y que tengo que vivir con ella. He pasado trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me he dado por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más», concluye.