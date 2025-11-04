Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Laurent Mauvignier. Afp

Laurent Mauvignier gana el Goncourt con 'La Casa vacía', una novela que homenajea la literatura decimonónica

El libro galardonado con el premio más prestigioso de la literatura francesa es una reinvención de la historia familiar del autor en cuatro generaciones, desde 1880 hasta 1950

Enric Bonet

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

La última obra de Emmanuel Carrère ('Kholkoze') se ha quedado sin el premio Goncourt. A pesar de que era el nombre más conocido de los ... cuatro finalistas este año en el galardón más prestigioso de la literatura francesa, el autor de 'El adversario' o 'Limónov' sigue sin obtener esta recompensa a su consagrada trayectoria. El ganador finalmente este martes del Goncourt ha sido Laurent Mauvignier, premiado por 'La Maison vide' (La Casa vacía). Era una de las novelas con una mejor acogida por la crítica gala en esta rentrée y no resulta una sorpresa que haya ganado en una votación ajustada, en la que quedó segunda la belga Caroline Lamarche con 'Le Bel Obscur'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  9. 9 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Laurent Mauvignier gana el Goncourt con 'La Casa vacía', una novela que homenajea la literatura decimonónica

Laurent Mauvignier gana el Goncourt con &#039;La Casa vacía&#039;, una novela que homenajea la literatura decimonónica