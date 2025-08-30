Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 31

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:11

A Carmen Mendoza le dolía todo el cuerpo, pero sentía palpitar el cuello y el sexo, que rozó sobre el pantalón para que volviera, durante ... un segundo, el placer de la noche. Estaba tumbada en la oscuridad, y el tufo a moho, humedad y tierra le resultaba insoportable. Venciendo el dolor movió las manos, que sintieron el tacto de la madera donde estaba tumbado su cuerpo, y que se prolongaba en paredes a los lados y sobre ella, para cerrar la tapa de su ataúd. En la oscuridad oía una voz: «Aquel para quien no brilla la luz vivirá, a pesar del sol como un animal en la noche». Pensó: ¿Y si esa frase no se refiere a una persona concreta? ¿Y si somos todos los que vivimos sin luz, a pesar del sol? Carmen imaginó una jauría inmensa de lobos que perseguían presas en la oscuridad, que peleaban entre sí, que se mordían y bebían su sangre. Sintió cómo la rabia recorría su cuerpo y renovaba sus fuerzas. Empezó a golpear con los puños la tapa del ataúd.

