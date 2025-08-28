Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Capítulo 29

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:53

No sabía a quién quería engañar, pensó Carmen Mendoza cuando se fue Ricardo Rey. Ella no estaba segura de nada, y menos aún tras la ... desaparición de Joaquín Moya. Con él se había mostrado mucho más escéptica que con el inspector. Pero es que el escepticismo iba siendo sustituido por miedo mientras recababa los testimonios de los alumnos de la Facultad de Medicina, de los celadores, enfermeros y médicos del hospital, de sus compañeros de la prensa. Era como una pandemia. Ella iba transcribiendo los relatos, añadiendo documentos y notas en la carpeta del ordenador donde ordenaba los materiales para su próximo libro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A pesar del sol

A pesar del sol