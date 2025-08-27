Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Capítulo 28

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:33

-¿Quiere usted que cierre el monumento? Es absurdo. ¿Dónde se van a esconder los asesinos en un sitio plagado de turistas? –dijo Ricardo Rey, ... que se había sentado en una mesa de la cafetería como si fuera el dueño del hotel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  8. 8

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  9. 9

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  10. 10 El mágico momento de India Martínez durante su concierto en Granada: «Nos emocionó a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A pesar del sol

A pesar del sol