Capítulo 27

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Martes, 26 de agosto 2025, 23:13

A Carmen Mendoza no le hizo ninguna gracia que le despertase un policía por la mañana, ni siquiera un inspector tan atractivo como Ricardo Rey, ... como tuvo que reconocer. Con esa barba de dos días, los ojos acaramelados –aunque sombríos, se dijo- y el pelo rizado que le caía sobre la frente, parecía más bien un modelo publicitario, vestido para la ocasión con una cazadora de cuero bajo la que asomaba la capucha de una sudadera, que le daba un aspecto progre, como los pantalones vaqueros gastados y las zapatillas de tenis que habían sido blancas. Ella apenas había tenido tiempo de ponerse el jersey y los pantalones de la víspera cuando la habían llamado de recepción.

Espacios grises

