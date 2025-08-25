Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 26

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:31

Ricardo Rey estaba furioso consigo mismo. Debía haber detenido a Moya esta semana, sin esperar más. Pero el juez instructor no creía en la culpabilidad ... de Moya, y menos que fuera el asesino de su maestro, Eusebio Fernández. El inspector había llegado a creer que se protegían entre ellos. Jueces, profesores, abogados, médicos que formaban la carcundia granadina, una clase impenetrable a los extraños y advenedizos, y a la que él nunca podría pertenecer. A veces, Ricardo Rey sentía una rabia incontrolable, por el mero hecho de que le llevaran la contraria. Pero él tenía razón, claro que la tenía. Lo que pasaba es que estaba rodeado de incompetentes, empezando por el juez y terminando por el comisario jefe, cuyo aliento sentía en el cogote.

A pesar del sol