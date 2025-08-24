Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 25

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:12

-¿Recuerdas a tu alumna? –Miguel Serrano estaba delante de Moya, y agitaba la cadena que había oído un poco antes, que colgaba de una ... argolla del cuello de Maite Solís, que lo miraba semidesnuda, postrada en el suelo, a cuatro patas, de un modo muy diferente al que lo hacía desde la primera fila en las clases de Anatomía-. Tiene hambre –Pero más que la cara de su alumna, deformada en una mueca feroz y de sufrimiento, y que trataba de alargar la cadena para llegar hasta él, Moya no podía dejar de mirar la cara de Miguel Serrano, que se transformaba constantemente, rejuveneciendo para mostrar al policía que él había conocido en Madrid, y envejeciendo para ser el hombre que había visto en casa de su madre. Pensó, absurdamente, que nuestros enemigos son un resto de una personalidad anterior, alguno de los yoes que hemos dejado por el camino y con los que aún seguimos manteniendo una relación familiar. Hasta que nos devoran-. ¿La dejamos que coma? – Miguel Serrano alargaba la cadena lo justo para que Moya casi pudiera sentir las uñas alargadas de Maite sobre su cara, y luego volvía a tirar de ella hacia él-. Cuando no comemos nos volvemos como animales. Pero esta juventud tiene mucha sed –dijo Miguel Serrano riéndose-; una vez que han probado la sangre, no pueden dejar de beber.

