Capítulo 23

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19

¿Cómo estaba ocurriendo esto? Alguien se había preocupado mucho de incriminarle, pensó Moya. ¿Podría ser Miguel Serrano? Carmen Mendoza creía que no, pero ella ... siempre había sentido algo especial por su amigo. ¿Lo era? ¿Tanto había cambiado? ¿Por qué quería acabar con él? «Así sabrás lo que se siente». ¿Realmente se lo había dicho? ¿Cuándo? «Así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños. Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne».

