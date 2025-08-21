Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Capítulo 22

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:18

¿Vampiros en Granada?

Redacción IDEAL

La policía busca monstruos por las calles de nuestra ciudad. No hay explicación para el rosario de muertes que ... se han producido en menos de una semana. Primero fue un hombre de mediana edad, G.F.C., cuyo cadáver fue hallado en el bosque de la Alhambra. Después otro hombre, un taxista, J.L.T., que quizá se enfrentase con su asesino en los céntricos Jardines del Triunfo durante el fin de semana, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el jueves con visibles signos de violencia. Luego toda una eminencia de la Facultad de Medicina de Granada, el doctor Eusebio Fernández, que murió en su despacho el pasado lunes. Y una mujer, L.F.A., cuyo cadáver fue también hallado en la colina del palacio nazarí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  2. 2

    El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas
  3. 3 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  4. 4

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  5. 5

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  6. 6

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  7. 7 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  8. 8 La Guardia Civil detiene a los dos menores que atracaron a una dependiente con un gran cuchillo para robarle 250 euros
  9. 9

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  10. 10 Detenido en Madrid un hombre con dos reclamaciones por violencia de género en vigor en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A pesar del sol

A pesar del sol