A pesar del sol

¿Vampiros en Granada?

Redacción IDEAL

La policía busca monstruos por las calles de nuestra ciudad. No hay explicación para el rosario de muertes que ... se han producido en menos de una semana. Primero fue un hombre de mediana edad, G.F.C., cuyo cadáver fue hallado en el bosque de la Alhambra. Después otro hombre, un taxista, J.L.T., que quizá se enfrentase con su asesino en los céntricos Jardines del Triunfo durante el fin de semana, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el jueves con visibles signos de violencia. Luego toda una eminencia de la Facultad de Medicina de Granada, el doctor Eusebio Fernández, que murió en su despacho el pasado lunes. Y una mujer, L.F.A., cuyo cadáver fue también hallado en la colina del palacio nazarí.

¿Han tomado los monstruos el Castillo Rojo y la Universidad? En los últimos días se están sucediendo las denuncias de desapariciones de jóvenes para las que la policía no tiene explicación. Aunque según ha podido saber este periódico, profesores del claustro de la Facultad de Medicina están siendo investigados por su relación con algunas de las víctimas. Dicen las malas lenguas que el claustro académico siempre ha estado lleno de vampiros, pero es una broma que ha dejado de tener gracia. El inspector Ricardo Rey, que está a cargo de la investigación, ha declarado que habrá detenciones pronto.

Joaquín Moya no quería seguir leyendo, pero no pudo evitar detenerse en el despiece que venía a continuación. Estaba claro que la noticia les encantaba:

No es la primera vez que los vampiros acaparan las noticias de prensa. En diciembre de 2017 murieron nueve personas y más de doscientas cincuenta fueron detenidas a raíz de los rumores de ataques vampíricos en Malawi, frontera con Mozambique. Los chupasangres anamapopa atacaban a los turistas y a los ricos. Y se pueden rastrear sucesos similares en otras partes del globo, hasta llegar a España, y concretamente a Granada.

En otoño del año 2012 fue noticia el hallazgo de cinco cadáveres en una casa histórica de la Alpujarra, la Casa de los Tovares, en la localidad de Ugíjar. Esta casa morisca, dedicada entonces al alquiler turístico y ahora cerrada, es muy conocida por haber pertenecido a la familia Rojas, que apoyó a Fernando de Válor (Aben Humeya) en la rebelión de 1568. Allí fueron a pasar el puente de Todos los Santos tres parejas, y allí encontraron la muerte tres mujeres y dos hombres en circunstancias que todavía no han podido explicarse. El tercero, Luis de Haro, nunca apareció. En el pueblo corre la leyenda de que fue poseído por el espíritu de un vampiro, Luis de Rojas, cuya tumba se encontraba en la casa, y que los viajeros descubrieron.

Pero es que hace pocos meses el periódico ABC se hizo eco de las muertes inexplicables que habían asolado el barrio de La Latina, en Madrid, y sobre las que opinó el forense Joaquín Moya, actual profesor de la Facultad de Medicina en Granada. ¿Se trata de una casualidad? Al parecer, los vampiros, que al igual que los seres humanos se desplazan entre la realidad carnal y las sombras oscuras de las pasiones secretas, están cerca, muy cerca de nosotros.