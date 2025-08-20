Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 21

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:26

El hombre estaba dormido, con la boca abierta. Mario podía ver el sarro en sus dientes. La piel, fina y tirante, le recubría la cara ... como una máscara. Apenas tenía pelo en el cráneo, que le encanecía las sienes, y Mario pensó en un pájaro de cuello alargado. Los ojos se le movían bajo los párpados frenéticamente. Nadie lo acompañaba en la habitación. Se recuperaba de una operación en la que le habían extirpado un tumor en el colon. El hombre tenía setenta y cuatro años. ¿Lo habían abandonado? Se acercó a tomarle el pulso. Pensó en lo que le había dicho la enfermera, pero no tenía ninguna marca visible en el cuello. Mario se rio silenciosamente, pero el hombre, como si hubiera percibido su presencia, abrió los ojos y lo miró.

