Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Capítulo 20

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Martes, 19 de agosto 2025, 23:05

Los hospitales eran un lugar engañoso de noche. Los pasillos parecían alargarse con las luces blancas de los tubos fluorescentes, como si te adentrases en ... un túnel. Mario tenía la sensación a veces de encontrarse en una prisión. Los pacientes no podían irse hasta que les dieran el alta. También se asemejaba a un internado, como en el que estuvo de pequeño. Benditos curas. Se trataba de curar una parte de ti, del cuerpo, de la mente, del alma. ¿Cuántas personas morían en las camas que él preparaba? De cuántos pacientes se había despedido con un «hasta mañana» para no volver a verlos nunca más. Mario deseaba que fuese un turno tranquilo, pero las quejas que salían de algunas habitaciones le hacían temer lo peor. No sabía a quién quería engañar. Él nunca sería un buen enfermero. Le repugnaba tener que limpiar a los pacientes, ponerles vías en los brazos, cambiar los sueros. Tampoco soportaba sus preguntas, las reclamaciones de las familias, nada que él pudiera arreglar. Sobre todo, le repugnaba la vejez misma, que era la conciencia de su propia muerte, a la que él iba acercándose sin poder remediarlo, aunque ahora sólo tuviera veintiocho años. Pero, por Dios, también había que saber quitarse de en medio, antes de convertirse en un engorro para sí mismo y para los demás. Detestaba ese perfil de paciente entrado en años, quejica, que trataba de llamar la atención por cualquier medio. Que si agua, que si la almohada, que si me duele, aunque se hubiera chupado ya cinco gramos de paracetamol por vía venosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A pesar del sol

A pesar del sol