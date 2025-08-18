Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 18

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:27

Joaquín Moya despertó con un fuerte dolor de cabeza y un regusto de sangre en la boca. Durante un segundo, volvió a notar sobre él ... el tacto del cuerpo desnudo de Luisa, su lengua sobre el glande, ¿cómo le mordía en la ingle? Se palpó el cuerpo desnudo –¿cuándo se había quitado la ropa?-, pero no halló rastros de heridas, aunque sí le quedaban restos de sensaciones, una mezcla de placer y dolor. Luisa. Qué bueno sería poder volver a abrazarla. Pero estaba muerta, como le había dicho –y tal vez recriminado- Ricardo Rey. La mayoría de las personas que amaba estaban muertas o se habían transformado en otras personas diferentes, lo que quizá fuera igual que la muerte, o una especie de resurrección continuada. Miró el reloj: eran las seis de la mañana; entraba un aire frío por el balcón, que se había dejado abierto la noche anterior. Lo raro era que no se hubiera resfriado. Al pensarlo, estornudó y recordó que había quedado con Carmen Mendoza en recogerla en el aeropuerto.

