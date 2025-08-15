Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 16

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:29

«Ha sido muy fácil, Joaquín. Sólo he tenido que investigar un poco. Recordar y ordenar los datos de tu vida personal que me contaste ... cuando trabajábamos juntos en Madrid. Trazar un mapa de acciones para ir acercándome a ti, para que sientas lo que yo sentí, y apliques contigo mismo esas interesantes teorías que tienes sobre el alma humana. Lo llamabas la «sombra» de Jung, ¿no? ¿Cuáles son las sombras que hay en tu interior? ¿Cuáles son las sombras que te están llevando a querer convertirte en lo que yo soy? Porque es eso, ¿no? Se empieza por dudar y se termina renegando de todo en lo que uno creía. Dedicamos mucho tiempo a construir los cimientos sobre los que vamos a levantar nuestra personalidad y nuestra vida, pero basta muy poco para que se tambaleen. Un golpe de viento, un empujoncito, un temblor sentimental que puede convertirse en un terremoto si vamos perdiendo a quienes más queremos. No has podido salvar a Eusebio ni a Luisa, y no podrás salvar a tu hermano. La sangre, ¿recuerdas? Él sufre una enfermedad de la sangre y eso no tiene remedio. Es veneno, ¿entiendes? Para ti también, aunque el veneno de la sangre de tu hermano que te corroe no tiene nada que ver con la enfermedad ni con la muerte, sino con la falta de afecto, Joaquín. Nunca podrás superar eso. Nunca superarás que él sea el buen hijo y tú no, por mucho que te empeñes en creer que en realidad no lo es. Está Felipe, y luego Luis, y por último tú, en el juego de los afectos familiares. Pregúntaselo a tu madre, si es que está dispuesta a sincerarse contigo. Quizá no quiera, o prefiera evadir la cuestión del tercer hijo no deseado, cuando tus padres no podían siquiera alimentar correctamente a los dos primeros, tan queridos y deseados. Y llegaste tú para complicarlo todo un poco más, para poner a tus padres al borde del abismo. Pero lo superaron a pesar de todo, a pesar de ti. Yo lo sé. Despierta, Moya, despierta».

