Capítulo 15

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:14

Ya no habría dudas sobre la muerte de Eusebio, pues su cuerpo había sido incinerado, siguiendo sus instrucciones, y el secreto que guardara se lo ... había llevado con él, reducido a las cenizas dentro de una urna y de una tumba del cementerio de San José, al lado de la Alhambra, en el camino de los Abencerrajes. Era un lugar bello, si lograbas olvidar los motivos por los que estabas allí, en plena naturaleza. Salvo la parte de las salas destinadas a los velatorios y la cafetería, que era más moderna, con edificios de ladrillo funcionales, el cementerio, protegido por una alta tapia blanca, era un recinto alegre, con jardines que rodeaban el osario, las capillas, mausoleos y tumbas. Parecía una pequeña ciudad más clásica, de mármoles blancos y negros, un ajedrez mortuorio en mitad de la vida de Granada.

