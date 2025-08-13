Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 14

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:44

Matías seguía sintiéndose inseguro cuando quedaba con Carlos. Era como si provinieran de dos mundos diferentes. Y en cierto modo lo eran, porque no se ... podía comparar Granada con Ventas de Zafarraya; el propio nombre, que costaba trabajo pronunciar, parecía evocar algo zafio y cateto, o esa era su impresión. Él siempre se había sentido raro con los niños del pueblo, que nunca habían entendido su carácter introvertido, que no le gustase jugar al fútbol y otros deportes de contacto físico, y que su principal ocupación fuera «estar en las musarañas», como solía decir el abuelo. Por eso le intimidaba la naturalidad de Carlos, su inteligencia y cultura, que hablara continuamente de autores y libros que él desconocía, médicos escritores como Carlos Castillo del Pino y Oliver Sacks, el paradigma del escritor según Carlos, pues en sus obras relataba casos clínicos de sus pacientes que eran la vida misma, donde lo inusual era algo cotidiano.

