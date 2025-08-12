Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 13

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con unestreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

«¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos?» Moya se había encerrado en sí mismo. Apenas veía la sala de disección ... donde se encontraba, de pie ante el cadáver de Eusebio Fernández. Ni muerto había perdido su expresión de bondad. Moya pasó la mano por la frente helada, peinó con cuidado el pelo blanco, acarició la cara de su amigo. Nadie tocaría su cuerpo, decidió. No le practicaría la autopsia. Haría un informe, que podía redactar de memoria. La luz halógena hacía más blanca la piel de Eusebio, la convertía en cera, en piedra. Moya vio cómo su maestro abría los ojos y le miraba: «¿No puedes aceptar la muerte, Joaquín? ¿Prefieres ser un no muerto que viva entre los muertos?» Moya pensó en Miguel Serrano, en la insatisfacción que sentía; y en su hermano Felipe, resignado a morir, sin querer someterse a un tratamiento para no mancillar su cuerpo y prolongar durante unos meses la ilusión de la vida.

