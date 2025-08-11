Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 12

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:31

Eusebio Fernández solía llegar a la Facultad muy temprano, incluso antes que los conserjes, pues entraba por las urgencias del hospital. Le gustaba pasar al ... menos un par de horas estudiando en su despacho, aprovechar un tiempo precioso que poco después dedicaría a los pacientes y a las obligaciones académicas. Por eso le irritó ver cómo se abría la puerta y entraba una alumna, sin llamar siquiera. Pero la irritación se esfumó cuando se fijó en su aspecto. La chica se movía con normalidad hacia su mesa –quizá demasiado rápido, pensó Eusebio-, pero en su cara que, sin embargo, expresaba ansiedad y fastidio, violencia y una suerte de distraimiento, sensualidad feroz y asco, no había verdadera vida; era como si le hubieran grabado esas pulsiones en el rictus que adoptan los cadáveres cuando los abandona el alma.

