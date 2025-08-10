Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 11

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:58

Sonia trataba de controlar el pánico y razonar sobre su situación. Nadie la había dado por muerta, porque nadie desnuda un cadáver para meterlo en ... una cámara frigorífica, si no es envuelto en una bolsa. Entonces, ¿quién la había metido allí? Se palpó el cuerpo, en busca de alguna otra herida, incluso el sexo, temiendo que hubieran abusado de ella. Pero no había arañazos, ni cardenales, sólo las dos pequeñas incisiones en el cuello, que no le dolían, por otra parte. Debería estar congelada, pensó, pero, aunque sentía al tacto la frialdad de su cuerpo, no tenía frío; de hecho, se encontraba bien. Le parecía oír un rumor, o un zumbido, como el de un generador. Si seguía en la Facultad, ¿dónde había motores y frigoríficos? En el laboratorio sí que había, claro, pero verticales, para guardar las muestras, y cubas, pero no horizontales, donde cupiese en cuerpo humano. Sólo había un lugar que ella conociera que albergase frigoríficos de este tipo: la sala de disección. Vio la pared con las puertas metálicas, clasificadas con etiquetas, y de pronto sintió asco, al pensar que estaba rodeada de cadáveres.

