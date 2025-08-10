Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 10

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:31

Sonia despertó en una oscuridad impenetrable. Le sobresaltó el roce de su mano sobre la plancha metálica, que se llevó a la parte izquierda del ... cuello, donde palpó el borde de dos pequeñas heridas, como dos agujeros. ¿Dónde estaba? Trató de respirar despacio y serenarse, pero allí el ambiente estaba viciado. Levantó ahora los brazos y chocó con paredes de un tacto frío y metálico encima de ella y a los lados, debajo de su cuerpo que, sin embargo, no sufría dolor. Se sobresaltó al llevarse las manos sobre el vientre y rozar el vello púbico. ¿Estaba desnuda? Lo último que recordaba era el laboratorio, y sentir un vahído cuando clasificaba las muestras. El miedo recorrió su cuerpo cuando comprendió que estaba en el interior de una cámara frigorífica y que la habían dado por muerta.

