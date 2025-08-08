Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 8

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:26

Después de comer, Moya se fue a echar una siesta a su antiguo cuarto, como acostumbraba, mientras su madre veía la televisión en el comedor. ... Las literas en las que dormía con sus hermanos habían sido sustituidas por dos camas, pero, por lo demás, el cuarto seguía igual que siempre. Moya miró con cariño la colección de libros de aventuras de la editorial Bruguera que había en la estantería, y el cartel de la película de la productora Hammer que había visto de niño tantas veces, solo, de madrugada, mientras sus padres y sus hermanos dormían. Vio a Luis, con el pelo rubio y ensortijado, como un querubín, con la cara apacible y satisfecha después de la cena; todo lo contrario que Felipe, demasiado adulto para su edad, con el ceño fruncido, preocupado y ocupado siempre, mandando sobre sus hermanos como un general. ¿Y cómo era Joaquín de niño? No podía recordarlo, pero toda la infancia estaba teñida de melancolía, aunque él debía de haber sido un niño feliz. Eusebio hubiera dicho que lo más importante de nuestra vida ocurre en la infancia. De allí deriva el carácter y lo que nos sucederá después. Si así era, acaso le ocurriera entonces algo que ya había olvidado, pero que podría explicar lo que le pasaba ahora.

