El escritor Jeremías Gamboa.

Jeremías Gamboa retrata los traumas de los desclasados en 'El principio del mundo'

El escritor peruano muestra el racismo de la sociedad peruana y las dificultades para coger el ascensor social en esta monumental novela

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:48

El destino de Jeremías Gamboa (Lima, 1975), igual que el de Manuel, su alter ego en la monumental 'El principio del mundo' (Alfaguara), parecía marcado ... por su origen, el de una familia rural pobre que emigra a la capital, Lima, en busca de futuro en un Perú donde el racismo sigue vigente en todos los órdenes de la vida. Sin embargo, una biblioteca en casa, una madre que se rebela y una profesora que ve en el niño unas cualidades extraordinarias consiguen que el protagonista logre salir de ese mundo tan difícil.

