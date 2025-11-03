Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. AFP

Otro gesto de reconciliación entre México y España

Es la séptima vez que el Cervantes recae en un autor mexicano y llega tras el perdón que el Gobierno ha pedido por los excesos de la conquista

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:29

Comenta

El Premio Cervantes viajó este lunes por séptima vez a México y lo hizo solo unos días después de que el Gobierno español, por boca ... del ministro José Manuel Albares, diera un primer paso y respondiera a la demanda de perdón por los excesos de la conquista denunciados desde hace años por el Gobierno mexicano. Un gesto que agradeció mucho la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Otro gesto de reconciliación entre México y España

Otro gesto de reconciliación entre México y España