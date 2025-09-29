El escritor granadino Pablo Casanova presenta este viernes su última novela La historia de 'Nenia' transcurre a lo largo de una sola noche en un conocido bar de Granada

El escritor granadino Pablo Casanova presentará el próximo viernes 3 de octubre su última novela, 'Nenia' (Terra Ignota Ediciones). El acto tendrá lugar a las 19 horas en el Cuarto Real de Santo Domingo y contará con la participación de Carmen Onieva, profesora de Lengua y Literatura.

Casanova (1977) es una de las voces emergentes de la narrativa actual granadina y 'Nenia', su cuarta novela, cuenta la caída a los infiernos del alcohol de Mario, un famoso compositor de música minimalista, a quien parece perseguir la tragedia.

Con esta historia que transcurre a lo largo de una sola noche en un conocido bar de Granada, Pablo Casanova convierte al lector en espectador directo de las vidas de unos personajes, desconocidos entre sí, pero que lentamente irán compartiendo recuerdos, secretos, miedos y anhelos, en una atmósfera que parece sacada de un cuadro del pintor Edward Hopper.

Con un estilo marcado claramente por la influencia de escritores consagrados como Muñoz Molina, Marsé o Almudena Grandes, el autor llevará al lector, entre las páginas de su nuevo libro, a Lanzarote, Madrid o la propia ciudad de Granada, en una propuesta original y sugerente en el panorama literario actual.

Durante la presentación, el público tendrá la oportunidad de conocer de primera mano los orígenes y motivaciones que inspiraron la escritura de la obra, así como de entablar un diálogo abierto con el autor. El encuentro se plantea como un espacio de reflexión y cercanía, en el que se abordarán tanto los aspectos literarios como las resonancias sociales y culturales de la novela. Al finalizar, el autor firmará ejemplares de su novela y dedicará un tiempo a conversar con los asistentes.