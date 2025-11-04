Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gonzalo Celorio, el séptimo escritor mexicano galardonado con el Premio Cervantes. EFE

«Los crímenes de la conquista fueron del tiempo y no de España», dice Gonzalo Celorio

El ganador del Cervantes entiende su concesión como otro «guiño» en la aproximación entre México y España

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

No cree Gonzalo Celorio (México, 1948) que España deba pedir perdón a México por los abusos de la conquista. Según el flamante Premio Cervantes «fueron ... crímenes del tiempo y no de España. «No se puede mirar la realidad de hace quinientos años con los ojos de hoy», reiteró el escritor y académico un día después de obtener el premio mayor de la letras hispanas. Un galardón que entiende como otro «guiño» del acercamiento entre España y México.

