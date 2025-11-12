Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Alison Bechdel Greg Martin

Alison Bechdel: «Todo se está poniendo un poco siniestro, pero reírse sigue siendo fundamental»

La autora, mito del cómic independiente en Estados Unidos, publica 'Consumida', donde enfrenta a sus personajes idealistas con la nueva realidad del país

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Vermont es un territorio bastante único: fronterizo con Canadá, produce la mitad del sirope de arce de todo Estados Unidos, es famoso por el otoño ... que colorea sus bosques, tiene poca población en sus ciudades y la gente no es casi nada religiosa. También, si obviamos el distrito de Washington D.C., es el Estado que más votó a Kamala Harris. Ahí vive Alison Bechdel (Pennsylvania, 1960) y en esas tierras juega con unos personajes abatidos por el rumbo del mundo en su nuevo cómic, 'Consumida' (Reservoir Books).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alison Bechdel: «Todo se está poniendo un poco siniestro, pero reírse sigue siendo fundamental»

Alison Bechdel: «Todo se está poniendo un poco siniestro, pero reírse sigue siendo fundamental»