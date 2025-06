Leonard Cohen y Lorca se reencuentran en Granada con un homenaje cultural y artístico de dimensión internacional

Ideal Jueves, 26 de junio 2025, 13:04 Comenta Compartir

Este jueves se ha descubierto en el Centro Federico García Lorca un grabado en piedra conmemorativo en el patio en homenaje a la conexión cultural entre el poeta granadino y el cantautor canadiense Leonard Cohen. El acto, celebrado en la Sala de Talleres del centro, ha reunido a destacadas personalidades del ámbito cultural y diplomático, entre ellas Laura García-Lorca, presidenta de la Fundación Federico García Lorca; Jeffrey Marder, embajador de Canadá en España; José Errasti, director de la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo; y Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada.

Con esta iniciativa impulsada por la Embajada de Canadá en España, en colaboración con la Fundación Federico García Lorca y la Cátedra Leonard Cohen, se ha querido rendir homenaje a una relación cultural única, marcada por la profunda admiración que Leonard Cohen sintió desde su adolescencia por la poesía de Lorca. El propio Cohen llegó a afirmar que García Lorca fue «el primer poeta que me invitó a vivir en su mundo», y su legado está presente en obras como la célebre canción Take This Waltz, inspirada en el «Pequeño vals vienés».

Durante el acto, el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha destacado la relevancia simbólica e internacional del homenaje: «Cohen ayudó a universalizar a Lorca y a convertir su palabra en una emoción compartida más allá de cualquier frontera. Granada es cultura, y esta conexión lo demuestra. Todo lo que suma en torno a la figura de Federico suma también para el posicionamiento cultural de nuestra ciudad y para ese gran proyecto colectivo que es la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031».

Un homenaje cultural entre palabras y música

Dentro de todos los actos preparados para esta jornada, esta tarde, a las 19.00 horas, el auditorio del Centro Federico García Lorca acogerá una jornada abierta al público donde confluirán la investigación, el periodismo y la música. La doctora Elena Caballero, de la Universidad de Cádiz, presentará su tesis sobre «La influencia de García Lorca en Leonard Cohen», que servirá de punto de partida para un coloquio moderado por Fernando Navarro, crítico de El País, con la participación de Chema Cano.

El homenaje concluirá con un recital artístico en el que participarán el músico Juan Trova, acompañado por Rafael Liñán y la bailaora Eva Manzano, y las actuaciones de Antonio Arias y Soleá Morente. Un broche de oro que une de nuevo, desde Granada, dos mundos poéticos que siguen resonando a ambos lados del Atlántico.

Este homenaje, que nace con vocación de continuidad, refuerza el vínculo entre cultura, identidad y proyección internacional, pilares que fundamentan el camino de Granada hacia 2031 como Capital Europea de la Cultura.