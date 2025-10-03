Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Leiva se afana con la guitarra durante su actuación de anoche en Granada Pepe Marín

Leiva ejerce de gigante en Granada

El músico madrileño llena la Plaza de Toros un jueves, en su reencuentro con la ciudad y en un concierto repleto de confesiones

Eduardo Tébar

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:33

Un lleno de verdad. En una Plaza de Toros que parecía un ejército de brazos alzados, con una multitud de figuras volubles en las alturas. ... Y bajo una luna creciente que observaba con complicidad. Vaya, una velada triunfal, con el valor añadido de hacerlo un jueves. El (por ahora) benigno otoño granadino permitió disfrutar de Leiva como si de una agradable noche de verano se tratase. En un gran espacio al aire libre. Además, favoreciendo la transversalidad: el público (con ligera mayoría femenina) abría perfiles entre los veintitantos y la cincuentena. Hubo quien incluso venía desde Huelva.

