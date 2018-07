Lectura feminista y performance para recuperar espacios naturales de Granada Tarha Erena, autora que protagonizará el recital de esta noche. / IDEAL La escritora Thara Erena realizará una performance de su libro 'Hacerme el amor' esta tarde en el Camino del Avellano ZORAIDA SALDAÑA GRANADA Martes, 24 julio 2018, 01:32

El club de lectura feminista y LGTBI 'Lees Otras Cosas' organiza un encuentro de poesía con la escritora Tarha Erena hoy martes, 24 de julio, a las 20:30 horas, en el Camino del Avellano, junto a la última parada de autobús del Paseo de los Tristes. El libro de escogido para esta cita es 'Hacerme el amor', un poemario autoeditado, con ilustraciones de la artista ecuatoriana Iris Serrano, que busca la deconstrucción del amor romántico.

«Está muriendo en mí la idea de la pareja ideal, del amor de mi vida, de la casa de la postal, de la familia americana, de las películas de Walt Disney en las que las mujeres éramos rescatadas por hombres», así comienza este poemario que Erena llena de vivencias personales. «Uno de mis duelos es el de entender que no hay príncipes ni princesas, que nadie va a salvarme, ni yo voy a salvar a nadie, que nadie me hará feliz y yo no haré feliz a nadie. Y de una de estas muertes, nace este libro que abraza a la que nace, cuando entendí que nadie mejor que yo podría hacerme el amor», asegura la autora en la introducción.

Según explica Nicolás Salas, responsable del club de lectura que organiza el acto, «este libro, que parte de la realidad del duelo tras una relación sentimental, está dividido en cuatro partes correspondientes a las fases por las que pasa todo duelo, desde la negación hasta la aceptación». Para Salas, lo importante de este libro, y de la obra de Thara, es «sacar lo positivo» de una situación personal dolorosa para «lucha contra los mitos del amor romántico y de lo que nos cuenta la industria Disney».

Tarha Erena es educadora, antropóloga, performer, poeta, arteterapeuta, «madre y maga», según dice de sí misma. Su discurso intelectual y artístico está relacionado con el movimiento feminista. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales de arte y literatura.

Profesionalmente combina su trabajo como educadora con su carrera artística, y con las diferentes asociaciones y proyectos a los que pertenece como 'El elefante rosa', un colectivo de poesía experimental y performance; o el Círculo creativo de mujeres. Su faceta artística también estará presente esta tarde donde Erena realizará una pequeña performance con elementos de dramatización y caracterización de vestuario acorde con la temática del evento.

Ecofeminismo

Otro punto que destaca en esta cita es la recuperación de espacios naturales de Granada que se encuentran abandonados o en mal estado. Salas cree que una forma de recuperar el camino del Avellano es «llenarlo de actividades y que sea la gente quien lo recupere, quien lo haga suyo» mediante encuentros culturales que ayuden a reconstruir estos paisajes.

Nicolás explica que esta iniciativa surge de una corriente feminista que integra la ecología y que pretende «conectar los derechos de la mujer y la igualdad de género en una relación igualitaria con la naturaleza». Esta corriente, denominada 'ecofeminismo', denuncia la asociación que establece el patriarcado entre las mujeres y la naturaleza. Considera que la dominación y la explotación de las mujeres y la denominación y la explotación de la naturaleza, tienen un origen común.

La idea de reivindicar los espacios abandonados surge de 'Lees Otras Cosas', que empezó su recorrido en diciembre de este mismo año «de una forma muy simple». Los primeros movimientos se realizaron en la calle, donde los organizadores colgaron carteles proponiendo un libro en concreto. Se citaba a la gente con la intención de hacer un debate en el que todos pudieran participar centrado en la temática del libro señalado. Las reuniones se celebran en la librería Juan de Mairena, de manera independiente. Según explica Nicolás Salas, lo que hacen es «dar un tiempo para que la gente a la que le interese y quiera venir proponga varios títulos. De ahí hacemos una votación, y los tres o cuatro libros más votados se van leyendo y comentando en cada cita».

Esta dinámica acabó en junio y ahora el proyecto se enfoca más a las actividades al aire libre, de una forma más amena, en la que no hay que apuntarse ni que leer el libro con anterioridad, manteniendo la temática feminista.