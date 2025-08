El largo periplo de la desconocida obra de teatro de Luis Rosales que refleja su desencanto político

La vida de Lorca y de quienes tuvieron que ver con él sigue dando que hablar y que escribir. La leyenda del poeta granadino, de ... cuyo asesinato se cumplirán 89 años en 11 días, invita a todo su entorno a participar de ella. Y si mucho se ha escrito sobre la vida del fuenterino, sobre lo que más se ha escrito ha sido sobre su muerte. En este punto, uno de los personajes más importantes del drama que constituyeron sus últimas horas, magnificado por el cine, la televisión y toneladas de papel impreso, es el poeta granadino Luis Rosales. En los últimos días, en cierta medida como una 'serpiente de verano', se han multiplicado los artículos en torno a la publicación de la profesora Noemí Montetes-Mairal y Laburta, de la Universidad de Barcelona, en 'Revista de Occidente', donde analiza una desconocida obra dramática, nunca publicada, que responde al titulo de '¿Por qué?' y que fue coescrita –no se sabe en qué proporción– por Luis Rosales y el poeta segoviano de nacimiento Alfonso Moreno, uno de los más desconocidos y reivindicables de cuantos integraron la generación de la posguerra.

Ampliar Luis Rosales con su hijo, Luis Rosales Fouz. A. L. R. F.

Ambos fueron grandes amigos desde que se encontraran en los años 30 en nuestra ciudad, donde Moreno fue destinado al Banco de España, tras obtener plaza en la oportuna oposición. Aquí se casó con una granadina. El encuentro se fraguó en los ambientes intelectuales de la capital, y ambos continuaron cultivando una amistad que les ha trascendido y permanece entre sus hijos, custodios del legado de sus padres. Precisamente, el hijo de Luis Rosales, Luis Rosales Fouz, relata el periplo que siguió el mecanoescrito –original escrito con máquina de escribir, y corregido a mano por Rosales– desde su creación hasta su recuperación del Archivo Nacional por parte de la profesora Montetes-Mairal. «Nunca en vida de mi padre tuve noticia de la existencia de esas obras –se refiere a '¿Por qué? y a la comedia 'La vida es la vida'–. No fue hasta que mi madre vendió el archivo de mi padre al Archivo Histórico Nacional, en torno a 2000, cuando las encontré», afirma. «Cuando vi que estaban escritas con Alfonso Moreno, el íntimo amigo de mi padre, llamé a su familia, y los integrantes de esta con los que hablé me comentaron que no la habían leído, porque su padre les había dicho que no era muy buena ni muy interesante. Por ello, no la leí en aquel momento. Le hice una fotocopia y me la quedé». Las obras han estado durmiendo, pues, hasta que fueron descubiertas por la profesora Montetes-Mairal, quien llamó a Rosales Fouz hablándole de la importancia del hallazgo. «Entonces fue cuando leí '¿Por qué?'», señala. Del mismo modo, afirma que aunque tras su lectura no le ha apasionado, entiende que haya personas a quienes sí les parezca digna de ser publicada, aunque no se pronuncia sobre si ello será posible o no, y cuándo.

Una obra «importante»

La profesora Montetes-Mairal ve en '¿Por qué?', una obra «importante» para entender la trayectoria de Rosales, quien sólo en 1939 había abordado el género teatral en su obra 'La mejor reina de España', coescrita con Luis Felipe Vivanco. «En ella se deja ver ya el pacifismo que impregna la poesía que escribe durante la guerra y en los años posteriores», comenta. «Los grandes poemas de Luis Rosales se están gestando en el periodo en que coescribe '¿Por qué'? por lo que no es de extrañar que el alma de algunos de los versos que aparecen en 'La casa encendida' estén presentes también en la obra, lo cual subraya su importancia y les vincula», destaca la profesora. «Son años muy fructíferos, de efervescencia creativa, y por ello no es extraño que esto ocurra».

La profesora Montetes-Mairal. IDEAL

Precisamente, basándose en esta vinculación, sugiere y defiende la posibilidad de que vea la luz una edición crítica de este drama. Una edición que permitiría conocer el itinerario de su escritura, ya que esta aparece con tachones, hay correcciones y anotaciones a mano... También se analizaría si hubo más manos en la obra, ya que hay tachaduras en azul y en rojo que abren la puerta a posibilidades varias, incluyendo un posible paso por la censura. No hay que olvidar que ambos autores organizaron una lectura ante el colectivo literario 'Escorial', del que Rosales era secretario, que publicaba la revista homónima, y que la respuesta de dicho grupo fue que no era muy buena. Sin embargo, ¿quién sabe si lo que en realidad le pareció complejo a este grupo fue el tema que trataba y la denuncia del totalitarismo y el desencanto político que desprendía? Las opciones que se abren son varias, y no hacen sino valorizar el legado literario de Rosales y Moreno.