Kiki Morente, sobre el escenario con una imagen antigua de Granada detrás. Ariel C. Rojas

Kiki Morente, profeta en su tierra

El artista granadino cierra su gira de conciertos para presentar su último disco en Granada, en su tierra, con su gente

Jorge Fernández Bustos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:33

Comenta

Con buen criterio, Kiki Morente, cierra su gira de conciertos para presentar su último disco en Granada, en su tierra, con su gente. Ayer, el ... teatro Isabel la Católica se vistió de largo para recibir a uno de sus hijos más queridos. 'Azabache' es el tercer disco de su producción, después de 'Albayzín' (2017) y 'El Cante' (2021), y sin duda el más personal, con letras compuestas por su madre, Aurora Carbonell, o inspiradas en ella. No es solo el álbum más íntimo, como decimos, sino también el más flamenco, como pudimos comprobar in situ.

