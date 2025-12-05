Kiki Morente, profeta en su tierra

Con buen criterio, Kiki Morente, cierra su gira de conciertos para presentar su último disco en Granada, en su tierra, con su gente. Ayer, el ... teatro Isabel la Católica se vistió de largo para recibir a uno de sus hijos más queridos. 'Azabache' es el tercer disco de su producción, después de 'Albayzín' (2017) y 'El Cante' (2021), y sin duda el más personal, con letras compuestas por su madre, Aurora Carbonell, o inspiradas en ella. No es solo el álbum más íntimo, como decimos, sino también el más flamenco, como pudimos comprobar in situ.

Es un trabajo de madurez artística, en el que el cantaor se vuelve más Kiki y menos Morente. Entiéndaseme, teniendo a su padre de referente, Kiki adopta sus formas y también su cante, pero tanto lo uno como lo otro lo hace suyo, dando como resultado un cantaor por derecho, cuidadoso con su puesta en escena, respetuoso con sus mayores, comprometido con la verdad.

Comenzó el concierto, precisamente recordando a su padre con 'Alegato contra las armas' en off, a telón bajado, un tema reivindicativo de rabiosa actualidad, que Enrique incluyo en su disco 'El pequeño reloj', de 2003. Una vez roto el hielo, el joven de los Morente procede a desgranar el disco, comenzando por las alegrías de Cádiz y mostrando sus valores, por lo que es tan apreciado desde un comienzo: sus altibajos (marca Morente), el colorido de su voz, su entrega y su atención tanto a las guitarras como a la gente que lo arropa. Desde este primer momento, vimos un grupo compacto, bien estructurado y conducido con las guitarras de Carlos de Jacoba y Joni Jiménez, la percusión de Joni Cortés y de un nutrido grupo de palmeros (Daniel Bonilla, Carlos Canela, Antonio Puga, Fernando Rey, Noemí Humanes, Nerea Marcos, Sandra Córdoba y Juan Farruco), que con su compás y sus voces dimensión en el cante e incluso inciden en un ambiente familiar, que se agradece en estas fechas. Continúa el concierto con 'La Chelita', unos tangos de Granada, que traspasan la tradición, con un toque experimental, del que Enrique estaría orgulloso. Tras esto se sucede la malagueña de Chacón, donde supo ser añejo, y abandolaos. En la soleá, de corte clásico, de especial desgarro, aferrado a la anea.

Tras un interludio donde se alternaron las guitarras por rondeñas, y después por rumbas, Kiki se reincorpora a la escena, y se queda solo con su guitarra a boca de escenario para cantarle directamente a su madre, presente en la sala, el tema 'A ti mujer'. Un momento de especial sensibilidad y de portentoso dominio. Tras este solapado beso, Kiki retoma 'Navegaré', otro de los temas de 'Azabache', para prestarle seguidamente el micrófono a Carlos de Jacoba que, con una voz muy flamenca, interpreta 'La leyenda del tiempo', versión Camarón. Una de las sorpresas de la noche, ya los postres, es la presencia de Jalal Chekara, que nos retrotrae nuevamente a los devaneos de Enrique con la música andalusí. De hecho, Morente estuvo colaborando con la orquesta Chekara desde su comunión en 'Camelamos naquerar'. Termina el concierto con 'Adiquerala', una de las bulerías de las que consta el disco, la misma bulería que acompaña en el CD Carlos de Jacoba. Una verdadera fiesta para el oído y para el flamenco, en la que Kiki Morente se vuelve a consagrar como uno de los cantaores del momento, para gozo y gloria de su querida ciudad.