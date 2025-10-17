Kiki Morente cerrará su gira 'Azabache' con un concierto en el Teatro Isabel la Católica «Cerrar esta gira en Granada, ante mi gente, tiene un significado muy profundo. Ha sido un viaje lleno de momentos inolvidables, de aprendizaje y de amor por el flamenco», ha indicado el artista

Europa Press Viernes, 17 de octubre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El cantaor granadino Kiki Morente cerrará el 5 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada su gira 'Azabache', con la que ha recorrido más de 20 ciudades de toda España y que ha consolidado su trayectoria artística como una de las voces más singulares del flamenco contemporáneo.

Con este gesto, el artista demuestra una vez más su compromiso con su tierra y con la cultura de Granada, eligiendo su ciudad para culminar un proyecto que ha sido reconocido con una nominación a los Latin Grammy 2025 al mejor álbum flamenco, según ha informado el Ayuntamiento granadino en una nota de prensa.

Morente ha expresado su emoción ante este concierto tan especial. «Cerrar esta gira en Granada, ante mi gente, tiene un significado muy profundo. Ha sido un viaje lleno de momentos inolvidables, de aprendizaje y de amor por el flamenco», ha indicado el artista, según ha detallado el consistorio tras una comparecencia informativa para la presentación del espectáculo.

«Granada siempre ha estado presente en mi música y poder despedir esta etapa aquí, en el Teatro Isabel la Católica, es un sueño hecho realidad. Me hace muchísima ilusión cantar en casa, rodeado de mi público y de las personas que me han acompañado desde mis comienzos».

El concejal de Cultura de la capital granadina, Juan Ramón Ferreira, ha destacado la importancia de que los artistas granadinos sigan apostando por su ciudad como espacio de creación y de encuentro con su público. «Para Granada es un orgullo que artistas como Kiki Morente elijan su tierra para cerrar su gira. Este gesto simboliza el compromiso de nuestros creadores con la ciudad y con su gente».

«Granada es una cuna de arte, y el flamenco forma parte de su identidad más profunda. Que un artista de la talla de Kiki decida culminar su trabajo aquí refuerza nuestro papel como referente cultural y nos impulsa en el camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031», ha afirmado Ferreira.

Su trabajo

'Azabache' es un viaje emocional que conjuga respeto por la tradición y apertura a la innovación, una obra que conecta generaciones y que reafirma a Kiki Morente como una de las voces más auténticas del panorama actual.

Es el tercer trabajo discográfico de Kiki Morente, tras 'Albayzín' (2017) y 'El cante' (2021). Considerado por la crítica como el más íntimo y personal del artista, supone una madurez creativa en la que confluyen la tradición del flamenco más puro con la búsqueda constante de nuevas sonoridades.

En él, la familia del cantaor ocupa un lugar esencial: las referencias a su padre, el inolvidable Enrique Morente, la inspiración de su madre Aurora y la colaboración de sus hermanas Soleá y Estrella, conforman un universo sonoro que rinde homenaje a las raíces del cante y al amor por la música.

En el cierre de esta gira, el cantaor estará acompañado por los guitarristas Carlos de Jacoba y Joni Jiménez, compañeros de escenario en esta travesía musical que ha recorrido todo el país, han detallado desde el Ayuntamiento de Granada.