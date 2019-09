La Junta ya está tramitando la partida extraordinaria para contribuir a «sacar de la quiebra» a la OCG PEPE MARÍN Los 645.000 euros son la primera fase antes de abordar un plan de estabilidad E. P. Granada Miércoles, 4 septiembre 2019, 18:51

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha reiterado este miércoles su compromiso con la Orquesta Ciudad de Granada (OGC) para paliar la «delicada» situación que atraviesa, destacando que ya se están tramitando los 645.000 euros de aportación extraordinaria de la Junta para contribuir a «sacar de la quiebra» a esta formación musical, al tiempo que ha trasladado su deseo de firmar un plan de estabilidad.

A preguntas de los grupos del PSOE y de Adelante Andalucía en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, la consejera ha defendido que la Junta «no ha rehuido el problema» de esta orquesta que se encuentra «en una situación prácticamente de quiebra» y ha subido la aportación ordinaria de este año en 290.000 euros respecto a la del ejercicio anterior, aparte de los 645.000 euros extraordinarios que ya se están tramitando.

Junto a ello ha apostado por firmar un plan de estabilidad porque, según ha dicho, los músicos «tienen que tener estabilidad» y resolver el asunto del gerente, recordando no obstante que estos asuntos se deben trabajar en el seno del Consorcio Granada para la Música que gestiona la orquesta y donde también están integrados la Diputación y el Ayuntamiento de Granada.

Desde el grupo de Adelante Andalucía han considerado «lamentable» que la aportación a la orquesta granadina se encuentre en niveles inferiores a 2010, cuando se produjo la más elevada de la última década, y han reclamado una mejora en este sentido con una cuantía que supere los 1,8 millones de euros para el próximo ejercicio.

Desde el Grupo Socialista, Gerardo Sánchez ha mostrado la «preocupación que hay en Granada ante algunas afirmaciones» referidas al «exceso de orquestas» y ha pedido a la Junta una apuesta firme por el mantenimiento y el futuro de la OCG, abogando también por un aumento de la aportación.

La consejera ha insistido en que «no ha rehuido el problema», en que ya se ha producido una subida este año de 290.000 euros y en que su intención es subir las aportaciones a las orquestas andaluzas dentro de las posibilidades presupuestarias, así como «rescatar de la quiebra» a la OCG, a lo que contribuirá la citada aportación extraordinaria que ya se está tramitando.

«Lo que me preocupa es tener la orquesta en perfecto estado de revista, voy a hacer todo lo posible, tenemos que llegar a un acuerdo de estabilidad, buscar un buen gerente que haga un buen calendario de trabajo y en eso estamos, pero sola no lo puedo hacer (...) me tengo que sentar con el alcalde de Granada y con Diputación«, ha agregado. Del Pozo se ha referido en este sentido a una próxima reunión institucional en la que se abordarán estas y otras cuestiones.