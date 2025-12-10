La Junta programa una campaña con más de una docena de actividades en la Navidad en los museos, bibliotecas y enclaves de Granada

El delegado territorial de Cultura y Deporte, David Rodríguez, acompañado por los directores de museos y bibliotecas, ha presentado el programa cultural especial de Navidad ... que reúne más de una docena de actividades en los principales espacios culturales de Granada. Talleres creativos, cuentacuentos, visitas guiadas, exposiciones monográficas, conciertos, zambombas, 'escape rooms', narraciones orales y espectáculos escénicos conforman una propuesta pensada para acercar la cultura a todos los públicos durante las fiestas.

«Pretendemos que la gente se encuentre con la cultura, conozca más y mejor nuestros espacios y participe de esta variada oferta dirigida a todos los públicos», ha señalado David Rodríguez, quien ha destacado la implicación de los museos de Bellas Artes, Arqueológico y Etnológico, la Casa de los Tiros, la Biblioteca Pública Provincial y el Teatro Alhambra en una programación diseñada para que el público disfrute en familia y profundice en el patrimonio cultural granadino.

El espacio escénico de calle Molinos contará con una programación especial de Navidad que acoge al artista Miguel Puga, MagoMigue, y un género, el ilusionismo, que reivindica su protagonismo en las programaciones de los espacios escénicos. Puga estrena 'Confidencias de un prestidigitador', con la dirección de Julia Ruiz Carazo, que estará en cartel los días 27 y 28 de diciembre.

Una de las principales novedades de la programación es el ciclo 'Música en Adviento', que incluye recitales de música barroca y producciones sacras, que arrancaba el pasado el sábado 6 de diciembre con 'El Mesías' de Händel interpretado por la Orquesta Ciudad de Almería y el Coro Hyperborea en la Catedral de la Encarnación de Guadix. Posteriormente, Jácaras del Zéfiro estará el viernes 26 en la Iglesia de la Encarnación de Almúñecar con el programa 'El gozo y la gracia: villancicos al Nacimiento'.

Además, con motivo de la conmemoración del 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la declaración como Bien de Interés Cultural de la Zambombas de Arcos y Jerez de la Frontera, esta manifestación cultural será uno de los ejes de la programación de Navidad. En Granada el grupo 'Anda jaleo' ofrecerá una zambomba en Ogíjares el día 13 para celebrar la diversidad del flamenco como patrimonio vivo y popular.

La oferta musical la completa el nuevo ciclo 'Órganos de Andalucía. Música y Patrimonio', que ofrece conciertos de intérpretes de reconocido prestigio en templos históricos la geografía andaluza. En Granada, el órgano restaurado de la Iglesia de la Anunciación de Aldeire, joya rural que ha recuperado su voz gracias al impulso vecinal, elevará su música de la mano de Franco Di Lernia y de Nicolò Sari, los días 20 y 21 de diciembre respectivamente, mientras que el instrumento barroco de La Zubia, testimonio del arte granadino del siglo XVIII, cerrará el ciclo con Silvia Márquez.

Bibliotecas

La Biblioteca Pública Provincial inaugura la programación con actividades centradas en la música tradicional y el público infantil. La Zambomba navideña, a cargo de Sensi Martos y su grupo musical (19 de diciembre, 19:00 h), abrirá el programa con villancicos flamencos del Sacromonte en la Sala Val del Omar. Dulcinea llevará su cuentacuentos de Navidad (20 de diciembre, 12:00 h) a los más pequeños, y el taller 'Navidad en papel' (22 de diciembre, 11:30 h) propondrá crear adornos reutilizando libros deteriorados. Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, salvo el taller, que requiere inscripción previa desde el 12 de diciembre.

Por su parte, la Biblioteca de Andalucía proyectará la película 'Mariposas negras', del director David Baute el día 18, a las 18:00 horas, que contará con un coloquio cuando finalice la exhibición. Es un filme que cuenta la historia de tres mujeres de países muy diferentes que cuenta como el cambio climático impacta en su vida. Obtuvo un Goya a la mejor película de animación en 2025.

Navidad en los Museos

El Museo Casa de los Tiros ofrece una de las propuestas más singulares de la Navidad con el estreno del juego de investigación histórica 'El corazón y la espada' (14 y 26 de diciembre), un 'escape room' diseñado para conocer los misterios de la casa y su familia a través de retos y pistas. Completan la programación el Concierto de Navidad del Dúo Albayzín (18 de diciembre, 18:00 h), los talleres navideños El Belén. Conociendo la tradición (20 de diciembre), Taller de bolas de nieve granadinas (27 de diciembre) e Ingenios mecánicos (3 de enero), así como la exposición temporal 'El Generalife y la Casa de los Tiros. Relato de un pasado común', que podrá visitarse del 18 de diciembre al 1 de marzo de 2026.

El Museo de Bellas Artes centra su oferta en las artes escénicas. La compañía Vaivén Circo presentará Anónima (23 de diciembre, 12:00 h), mientras que Bambino Teatro ofrecerá Pinocho (30 de diciembre, 12:00 h), un montaje de títeres de guante para toda la familia. Además, los talleres Criaturas Infinitas (26 y 27 de diciembre, 12:00 h) propondrán actividades de construcción y diseño para niños y adultos. Todas las actividades requieren reserva previa a través de la Plataforma ARES del museo, con aforos limitados.

El Museo Arqueológico y Etnológico de Granada amplía la experiencia cultural con propuestas sensoriales, históricas y musicales. Durante todo diciembre podrá disfrutarse la actividad ¿A qué huele el Museo Arqueológico?, un recorrido olfativo por distintas etapas históricas mediante dispositivos instalados en las salas permanentes. El Coro de Güevéjar, dirigido por Iván Centenillo, ofrecerá una zambombá navideña el 20 de diciembre. Además, se desarrollarán talleres familiares de perfumes, actividades educativas sobre Saturnalia o juegos históricos, la experiencia musical Ritmos de Navidad (28 de diciembre) y una visita guiada a la exposición permanente a cargo del arqueólogo Rafael Pedregosa Megías (26 de diciembre). Las actividades con aforo limitado requieren inscripción previa en el correo del museo.

Con este programa, la Delegación de Cultura y Deporte celebra la Navidad reivindicando el valor del patrimonio, la creatividad y la participación ciudadana en los espacios culturales públicos, invitando a la ciudadanía a disfrutar de unas fiestas llenas de arte, historia y tradición