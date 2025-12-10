Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado de Cultura resalta el nuevo ciclo de música sacra y anima a granadinos y visitantes a disfrutar de las iniciativas previstas

La Junta programa una campaña con más de una docena de actividades en la Navidad en los museos, bibliotecas y enclaves de Granada

Talleres, juegos, visitas guiadas, exposiciones, 'escape room', zambombas, conciertos e ilusionismo son algunos de los eventos para toda la familia

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

El delegado territorial de Cultura y Deporte, David Rodríguez, acompañado por los directores de museos y bibliotecas, ha presentado el programa cultural especial de Navidad ... que reúne más de una docena de actividades en los principales espacios culturales de Granada. Talleres creativos, cuentacuentos, visitas guiadas, exposiciones monográficas, conciertos, zambombas, 'escape rooms', narraciones orales y espectáculos escénicos conforman una propuesta pensada para acercar la cultura a todos los públicos durante las fiestas.

