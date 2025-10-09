La Junta celebra las Jornadas de Patrimonio con una veintena de actividades Visitas guiadas, conferencias y espectáculos integran una programación que celebra también los quince años de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad

La Consejería de Cultura y Deporte ofrece un extenso y variado programa de propuestas para la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 (JEP 2025), con la organización de una veintena de actividades que se celebrarán en casi una decena de municipios a lo largo del mes de octubre.

Dicha programación se desarrollará en museos, archivos, bibliotecas, edificios históricos, conjuntos arqueológicos y otros espacios culturales. El objetivo de esta iniciativa es difundir la riqueza patrimonial de Andalucía, a través de visitas guiadas, charlas y talleres, así como conciertos, conferencias y espectáculos de flamenco.

El delegado de Cultura y Deporte ha señalado que «es fundamental preservar el riquísimo patrimonio andaluz y difundirlo a las nuevas generaciones es una prioridad, puesto que se valora más lo que se conoce». El lema de este año es 'Patrimonio y arquitectura: una ventana al pasado', con el que se pretende poner de relieve la relación entre la comunidad y su patrimonio arquitectónico, coincidiendo con los cincuenta años tanto del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico como de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.

Además, desde la Consejería de Cultura y Deporte se ha pretendido que dentro de esta programación ocupe también un lugar destacado la celebración del XV aniversario del reconocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Por ello, se ofrecerán actividades relacionadas con lo 'jondo' en todas las provincias, entre las que se cuentan rutas en espacios arquitectónicos vinculados al flamenco, charlas-coloquio, actuaciones y talleres.

Asimismo, y al igual que en ediciones anteriores de estas jornadas, el próximo 9 de octubre se conmemorará el Día Internacional del Arte Rupestre, por lo que se han incluido propuestas específicas para la difusión y el conocimiento de este patrimonio en casi todas las provincias.

La agenda en Granada se centra, principalmente, en rutas guiadas para conocer la arquitectura de la provincia desde dos perspectivas y bajo dos modalidades. Por un lado, se realizarán las denominadas 'Ventanas al pasado', que son visitas guiadas por especialistas a inmuebles restaurados y recuperados; y, de otro, las llamadas 'Puertas al futuro', en las que personal especializada explicará los proyectos que van a ejecutarse en esos edificios.

Bajo estas perspectivas, se ofrecerán, entre otras, visitas guiadas a la iglesia de San Nicolás, la iglesia de San Andrés, y las murallas del Albaicín en Granada; a la casa Penalva, el Castillo de Calahorra, y una ruta por Guadix para conocer el Palacio de Peñaflor. Completan esta oferta los itinerarios guiados por el Hospital de la Reina en Alhama de Granada y el Palacio de los Enríquez en Baza. Además, hay itinerarios por exponentes del arte rupestre, como la Cañada de la Corcuela de Moclín y la posibilidad de disfrutar del flamenco en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.