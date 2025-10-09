Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La Junta celebra las Jornadas de Patrimonio con una veintena de actividades

Visitas guiadas, conferencias y espectáculos integran una programación que celebra también los quince años de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad

Ideal

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:18

Comenta

La Consejería de Cultura y Deporte ofrece un extenso y variado programa de propuestas para la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 (JEP 2025), con la organización de una veintena de actividades que se celebrarán en casi una decena de municipios a lo largo del mes de octubre.

Dicha programación se desarrollará en museos, archivos, bibliotecas, edificios históricos, conjuntos arqueológicos y otros espacios culturales. El objetivo de esta iniciativa es difundir la riqueza patrimonial de Andalucía, a través de visitas guiadas, charlas y talleres, así como conciertos, conferencias y espectáculos de flamenco.

El delegado de Cultura y Deporte ha señalado que «es fundamental preservar el riquísimo patrimonio andaluz y difundirlo a las nuevas generaciones es una prioridad, puesto que se valora más lo que se conoce». El lema de este año es 'Patrimonio y arquitectura: una ventana al pasado', con el que se pretende poner de relieve la relación entre la comunidad y su patrimonio arquitectónico, coincidiendo con los cincuenta años tanto del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico como de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.

Además, desde la Consejería de Cultura y Deporte se ha pretendido que dentro de esta programación ocupe también un lugar destacado la celebración del XV aniversario del reconocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Por ello, se ofrecerán actividades relacionadas con lo 'jondo' en todas las provincias, entre las que se cuentan rutas en espacios arquitectónicos vinculados al flamenco, charlas-coloquio, actuaciones y talleres.

Asimismo, y al igual que en ediciones anteriores de estas jornadas, el próximo 9 de octubre se conmemorará el Día Internacional del Arte Rupestre, por lo que se han incluido propuestas específicas para la difusión y el conocimiento de este patrimonio en casi todas las provincias.

La agenda en Granada se centra, principalmente, en rutas guiadas para conocer la arquitectura de la provincia desde dos perspectivas y bajo dos modalidades. Por un lado, se realizarán las denominadas 'Ventanas al pasado', que son visitas guiadas por especialistas a inmuebles restaurados y recuperados; y, de otro, las llamadas 'Puertas al futuro', en las que personal especializada explicará los proyectos que van a ejecutarse en esos edificios.

Bajo estas perspectivas, se ofrecerán, entre otras, visitas guiadas a la iglesia de San Nicolás, la iglesia de San Andrés, y las murallas del Albaicín en Granada; a la casa Penalva, el Castillo de Calahorra, y una ruta por Guadix para conocer el Palacio de Peñaflor. Completan esta oferta los itinerarios guiados por el Hospital de la Reina en Alhama de Granada y el Palacio de los Enríquez en Baza. Además, hay itinerarios por exponentes del arte rupestre, como la Cañada de la Corcuela de Moclín y la posibilidad de disfrutar del flamenco en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  4. 4

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  5. 5 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  6. 6

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  7. 7 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  8. 8

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio
  9. 9

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada
  10. 10 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta celebra las Jornadas de Patrimonio con una veintena de actividades

La Junta celebra las Jornadas de Patrimonio con una veintena de actividades