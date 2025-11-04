Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Juan del Val y Ángela Banzas, en la presentación de sus novelas, este martes en el Instituto Cervantes. Efe

Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta»

El escritor ha presentado su novela 'Vera, una historia de amor', junto a Ángela Banzas, finalista con 'Cuando el viento hable', que a partir de este miércoles ya están en las librerías

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

Llegó el día de la presentación de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2025 y Juan del Val (Madrid 55 años), el ... ganador del millón de euros, tenía ganas de contar cómo ha vivido estas casi tres semanas desde que el pasado 15 de octubre se hiciera con el galardón literario mejor dotado del mundo. Del Val ha tenido que capear con las críticas a que la concesión del premio no obedece tanto a su calidad literaria como a su faceta como polemista televisivo y rostro conocido de programas de éxito de Atresmedia como 'El hormiguero' o 'El desafío'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  9. 9 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta»

Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta»