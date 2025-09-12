Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Pinilla, anoche en el Cuarto Real de Santo Domingo. A. A. M.

Juan Pinilla se atreve hasta con la poesía contemporánea

En la segunda sesión del ciclo Poesía en el Jardín, interpretó poemas de Alfonso Salazar, Javier Benítez y Álvaro Salvador por bulerías, tanguilllos de Cádiz y 'alboreás'

Antonio Arenas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:34

Pese a la fuerte competencia, pues en la noche del jueves coincidieron en la capital numerosos actos culturales, el público fiel al ciclo de Poesía ... en el Jardín no quiso perderse las lecturas poéticas de Alfonso Salazar y Javier Benítez, acompañados en la parte musical por Juan Pinilla que una vez más dio buena muestra de su gran versatilidad al ser capaz de interpretar por bulerías, tanguilllos de Cádiz o un palo del flamenco prácticamente extinguido, 'la alboreá', poemas de ambos invitados de la velada, además de otro de Álvaro Salvador, poniendo en 'schok' a los poetas pues los escuchaban por primera vez.

