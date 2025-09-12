Juan Pinilla se atreve hasta con la poesía contemporánea

Pese a la fuerte competencia, pues en la noche del jueves coincidieron en la capital numerosos actos culturales, el público fiel al ciclo de Poesía ... en el Jardín no quiso perderse las lecturas poéticas de Alfonso Salazar y Javier Benítez, acompañados en la parte musical por Juan Pinilla que una vez más dio buena muestra de su gran versatilidad al ser capaz de interpretar por bulerías, tanguilllos de Cádiz o un palo del flamenco prácticamente extinguido, 'la alboreá', poemas de ambos invitados de la velada, además de otro de Álvaro Salvador, poniendo en 'schok' a los poetas pues los escuchaban por primera vez.

A la guitarra contó con David Caro con el que, en el pasado mes de agosto, cumplía «18 años de matrimonio artístico». Como maestro de ceremonias el acto contó con Antonio Lara, vicepresidente del Ateneo, quien justificó la ausencia del coordinador del ciclo por encontrarse en Málaga en un homenaje a un poeta muy ligado también a algunas de las actividades del Ateneo y, en especial, a este ciclo, Antonio Jiménez Millán, que falleció a finales de enero.

Como en ediciones anteriores, sobre las ocho y media de la tarde, empezaron a llegar las primeras personas que poco tiempo después formaba una larga cola desde la puerta del Cuarto Real hasta la plaza de los Campos. Entre ellas, Puri Cabrera que era la primera de la fila y que confesaba que no ha fallado a ninguna de las ediciones pues le gusta mucho este acto, sobre todo en el Cuarto Real, donde «poetas y músicos lucen mucho más». Público que, tras atravesar los jardines, ocupó prácticamente las 350 sillas.

Como introductor del acto, Antonio Lara ofreció unas pinceladas biográficas de los cuatros protagonistas de la noche, destacando en unos sus densos curriculum relacionados con la actividad poética y en otros su «notable trayectoria artística». Así, de Javier Benítez, poeta y profesor en el Centro de Lenguas Modernas, hizo referencia a sus diversos poemarios publicados (Patio de butacas, Día del espectador, Poemas del guiño, Todas las mentiras, y Baile de disfraces,..) de los que había seleccionado algunos de los poemas que leyó a continuación. Igualmente destacó que junto a Alfonso Salazar, fueron los artífices de Asociación Dientes del Oro para rendir homenaje y difusión de la obra de Javier Egea, estando detrás también de la revista literaria 'Olvidos de Granada'. De Alfonso Salazar, comentó su labor al frente de las últimas Ferias del Libro y su faceta de novelista pues en 2003 publica su primera novela 'Melodía de Arrabal', con la que abre una serie de novelas negras ambientadas en Granada que tienen de protagonista al 'detective del Zaidín'.

Alternancia de poemas y cante

Seguidamente habló de Juan Pinilla, al que calificó como «patrimonio nuestro en el ámbito del cante, de la música y demás», sin olvidar su faceta literaria y los numerosos premios que tiene en su haber, en tanto que de David Caro, afirmó que fue «un niño prodigio» que se inició en el estudio de la guitarra flamenca a la edad de 11 años y que desde los 17 acompaña a Juan Pinilla, con el que ha participado en distintos festivales y ha grabado algunos de sus discos.

Tras la presentación se inició el acto en el que poesía y música se alternaron en dos bloques. Antes de comenzar Alfonso Salazar agradeció al Ateneo de Granada, Ayuntamiento de Granada y al Centro Andaluz de las Letras hacer posible estos encuentros nocturnos. Empezó con una especie de conversación de poemas más antiguos que combinó con poemas más recientes. En concreto, leyó 'Construcción de una casa', al que siguió 'Reconstrucción', en la misma línea, llegando a reconocer que tiene «cierta obsesión» por este tema.

Le siguió otro poema de hace una decena de años, pero que «ha tenido una inesperada actualidad, por desgracia» y que comienzan con el verso 'Todas las cloacas de este país funcionan, hacen su trabajo/... ' seguido de otro sobre los nuevos modelos de familia, y el titulado 'Panfleto', que tuvo una contestación en otro curioso poema lleno de cifras y estadísticas. A continuación Alfonso pudo comprobar cómo sonaba su poema 'Costurerilla' en la voz de Juan Pinilla acompañado magistralmente por la guitarra de David Caro.

Después fue el turno de Javier Benítez, que se inició con la lectura del primer poema que dedicó a Ramón Repiso, «porque hay versos que se comparten con todo el gusto del mundo». También habló de Ernesto Pérez Zúñiga pues junto con el anterior comenzaron a hacer lecturas en La Tertulia, otros locales de Granada y en institutos. También aclaró que en la segunda intervención daría lectura a algunos inéditos o publicados recientemente en un cuadernillo. Así lo hizo con 'Paredes blancas con salamanquesas tristes', inspirado en una casa antigua alquilada, con unos techos demasiado altos, unas paredes demasiada blancas y muy pocos muebles, en la que en las noches de verano la única compañía era la de estos animales.

Tras interpretar uno de los poemas de Javier Benítez por parte de Juan Pinilla se inició la segunda ronda, en la que el público pudo disfrutar de poemas en su mayoría inéditos, demostrando la gran capacidad recitadora por parte de ambos poetas. Para terminar, Juan Pinilla, que calificó al Cuarto Real como «una joya escondida», interpretó 'la Cara B' de un poema que Javier Benítez compuso para alguien que conoció en Barcelona y que le pidió las recetas de la porra antequerana, lo cual resolvió con su acostumbrada maestría. Y de propina, 'Canción de mediodía' de Álvaro Salvador, rematado por Purita Vaquero con su frase lapidaria «cuando el sentimiento ahoga la palabra, ahí está el arte».