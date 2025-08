La paleontología y arqueología oscenses hacen amigos

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro», reza un viejo refrán castellano, y como resulta que todos los refranes son verdaderos pues este se hace ... infinitamente más veraz y cobra más intensidad aún cuando se conjuga en plural. Esta reflexión que acabo de realizar sobre este refrán, se hizo presente a mediados del mes de julio cuando tuve la oportunidad de compartir una extraordinaria jornada en compañía de muy buenos amigos visitando el Yacimiento Paleontológico del Plioceno del Canal de San Clemente CSC-1, en Huéscar.

Esta maravillosa jornada fue guiada por Bienvenido Martínez-Navarro, que es el coordinador científico del proyecto de estudio del Plioceno de la cuenca de Baza-Huéscar y uno de los paleontólogos más conocidos y reconocidos dentro del panorama científico nacional actual; sin duda, no pudimos contar con mejor cicerone.

El profesor Martínez-Navarro nos explicó al detalle los trabajos paleontológicos y arqueológicos que están llevando a cabo en este yacimiento que afloró en superficie tras las obras de construcción del canal de riego de San Clemente en los años noventa, cuyo afloramiento le fue mostrado en el año 2002, por el profesor Trino Torres. Aunque los estudios paleontológicos en el sector de Huéscar comenzaron en los años ochenta por un equipo dirigido por la profesora María Teresa Alberdi, gracias a los descubrimientos del geólogo oscense Eduardo Torrecillas, ninguna excavación se ha vuelto a hacer en este municipio desde entonces. Por ello, estas nuevas investigaciones, que están enclavados en un importante sector del Geoparque de Granada, contribuirán a ampliar de una forma bastante significativa el campo científico de la Paleontología española y europea.

Sin lugar a dudas, la experiencia es un grado y, como cabía esperar, este yacimiento está arrojando importantes hallazgos, que han ido saliendo a lo largo de esta primera campaña de excavación, cuyos datos serán analizados, procesados, estudiados y publicados en revistas científicas de alto impacto. Estoy absolutamente convencido que el yacimiento del Canal de San Clemente en Huéscar, al igual que el de Baza-1, arrojará datos muy interesantes e importantes para el avance científico en dicha área de conocimiento a nivel europeo. No obstante, en Baza lo están consiguiendo durante una década de trabajo pues no me cabe la menor duda que en Huéscar, pasado un tiempo prudencial –conviene recordar que los tiempos de la ciencia son distintos a los que cronometran nuestra vida cotidiana–, lo logrará y nos sorprenderá muy gratamente.

Empero, esta jornada tuvimos la inconmensurable fortuna de compartirla con muy buenos amigos, que nos desplazamos hasta Huéscar, para visitar dicho yacimiento y estar junto al equipo. A primera hora de la mañana, nos dimos cita con Roberto González Alonso, diputado provincial de centros sociales, mayores y juventud, y, además, tataranieto del eminentísimo doctor Federico Olóriz Aguilera. Y con el doctor Miguel Botella López, catedrático jubilado de Antropología Física y Forense de la Facultad de Medicina de la UGR, que es una de las principales autoridades nacionales e internacionales en dicha área de conocimiento, y poseedor de un incuestionable prestigio científico y reconocimiento internacional.

Botella

Sobre el profesor Botella sólo quiero destacar dos aspectos que, a mi juicio, son muy significativos dentro de su extensísimo currículum: «El profesor Botella, aparte de su extraordinaria carrera profesional de las últimas décadas, fue pionero en los estudios arqueológicos y paleontológicos de la cuenca de Guadix-Baza. Fue el primer investigador, allá por los años setenta, que abrió un corte de excavación con metodologías modernas y pioneras en todo el entorno del actual Geoparque, concretamente en el yacimiento achelense de la Solana del Zamborino, dentro de una cronología próxima a 0,4 millones de años, en el municipio de Fonelas» (Bienvenido Martínez-Navarro, dixit).

El otro aspecto, que me gustaría apuntar, es el título de uno de sus últimos libros publicados, Historia de la Antropología Física Española, que podemos considerar como un auténtico regalo, realizado por el profesor Botella, a la Historia de la Ciencia. Nos sentimos muy afortunados de contar con la presencia de quien es maestro de maestros y, sobre todo, amigo. ¡Muchísimas gracias, profesor Botella!

A modo de conclusión, me gustaría compartir con ustedes, amables lectores, algunas reflexiones sobre la importancia de este proyecto paleontológico y arqueológico, que tan sabrosos frutos está ofreciendo y ofrecerá para el avance del conocimiento científico acerca de la paleobiología europea. El consistorio oscense es perfectamente conocedor de esto y es por ello por lo que financia la excavación siendo su único patrocinador. Sin embargo, debido a las dimensiones que el proyecto tiene previsiones de adquirir y la magnitud que el mismo puede alcanzar, a todas luces, es insuficiente.

Por lo tanto, se hace imprescindible que las demás administraciones públicas, desde la Diputación Provincial de Granada hasta el Ministerio de Cultura del Gobierno de España pasando por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, apuesten de forma firme, clara e inequívoca por este yacimiento financiándolo con los recursos económicos que sean precisos para poder desarrollar este proyecto oscense en todo su pleno apogeo y al acervo de todas las posibilidades que éste puede desarrollar.

Calidad científica

Por último, es justo y necesario, poner en valor la extraordinaria calidad, científica y humana, de los quince participantes, que conforman el equipo científico procedente de varias instituciones como son la UMA (Antonio Guerra-Merchán, Sergio Ros-Montoya, Patrocinio Espigares-Ortiz, Paul Palmqvist Barrena, Víctor Hernández-Jolín), URV, ICREA e IPHES (Bienvenido Martínez-Navarro y Antoni Canals-Salomó), UAL (Francisco Javier Medianero), el arqueólogo Antonio Santiago del Museo de Jerez de la Frontera y estudiantes de la UCM, US, UMA y UAL.

Descubramos y disfrutemos de nuestros tesoros, sepamos arrojar luz sobre los mismos, estudiémoslos e invirtamos los recursos que sean necesarios para ello porque siempre serán bien invertidos sabiendo que desde Huéscar y Baza se está actualizando el panorama paleontológico europeo. Gracias a ambas ciudades por seguir regalando Historia Natural y Ciencia. Gracias a los científicos que excavan, trabajan y estudian los hallazgos fósiles que nacen en el yacimiento del Canal de San Clemente en Huéscar.