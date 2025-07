Juan Aguirre (Amaral): «Para nosotros Granada era como la tierra prometida»

Amaral apareció por Granada en uno de los primeros festivales Espárrago Rock para actuar en el 'off' del 'off' del Festival. También lo harían en ... su última edición, pero ya como grupo de cabecera. El amor a Granada del dúo le llevó a publicar en 2009 un disco digital con el nombre de la ciudad conteniendo canciones de 091, Lagartija Nick, Lori Meyers y Los Planetas. Desde entonces aquí tienen una casa donde siempre son muy bien recibidos. Estarán el sábado en la Plaza de toros presentando su nuevo disco 'Dolce vita' con una formidable puesta en escena videográfica firmada por la propia Eva.

- Mi jefa quiere que siempre pregunte por Granada, que tiene con ustedes una larga historia común… ¿Recuerda aquella primera vez en los paralelos del Espárrago Rock?

- Desde esa época hemos viajado tanto... Sabes qué me pasa, que me acuerdo de todo pero a veces no lo sitúo. Tocamos de día y éramos un nombre que ni siquiera aparecía en el cartel. Estábamos viéndolas venir, teníamos conciencia de que iba a pasar algo, pero no podíamos imaginar que el proyecto iba a crecer de tal manera. Y te soy muy sincero.

- Aquí tienen buenos amigos y mejores colegas… Y ya en su primer disco le cantaban ya al Sacromonte, la Alpujarra y la Plaza de la Estrella…

- Todo eso fue influencia de los grupos de Granada. Es alucinante… Hablábamos de la ciudad sin conocerla, pero nos sentíamos conectados por la música que salía de Granada. Era una época en la que nos pasábamos la vida estudiando, haciendo trabajos de supervivencia y el tiempo libre lo dedicábamos a ensayar y escuchar música, en casa y en los bares, y allí escuchábamos a los granadinos. Y desde ese lugar para nosotros Granada era como la tierra prometida.

- Volverá a haber un 'Granada Vol II?

- No lo creo porque ese disco fue petición de la revista Efeeme, que nos propuso grabar algo para su aniversario, y elegimos unas cuantas canciones que tenían un denominador común, que eran de grupos granadinos; empezamos por Lagartija, a los que ya versionábamos en directo, y luego vivieron los Cero y los Lori, y ya redondeamos con Los Planetas.

- Tiro de hemeroteca y la segunda vez que vinieron, a una sala flamenca que se llamaba La Caverna, la prensa dijo que podría era la 'Nueva Luz Casal… ¿acertó el cronista? …

- Es normal que cuando empiezas te busquen referentes conocidos con los que comparar, y la voz de Eva no pasa desapercibida. Luz es una grandísima artista que ha grabado cosas que están en la memoria sonora de este país, pero es única e irrepetible. Conozco a Eva desde que éramos adolescentes y ella te diría lo mismo.

- ¡No suena mal lo de 'Marqueses de Amaral'!

- (carcajada) ¡Pasapalabra! (carcajada). Tengo que decir que no es que sea yo de muchos títulos nobiliarios, pero pensando en alguien que se ha dejado la vida en los escenarios y ha hecho feliz a tanta gente, pues bienvenido sea. Aprovecho para felicitar a Luz.

- Normalmente sacaban un disco cada dos/tres años, ahora han tardado seis... ¿sin prisa y sin pausa?

- Demasiado tiempo sí. A mí me fastidia tardar tanto, de hecho tenemos el reto de poner límite a las giras, y por muchas propuestas interesantes que nos hagan… Me gustaría pensar que en el futuro vamos a parar para grabar nuevas canciones.

- Entre medias la pandemia ¿Fue fértil creativamente o completamente secante?

- De la pandemia prefiero pensar que no ocurrió, ni mencionarla, le he cogido mucha manía.

- La 'dolce vita' que proponen es muy natural y sencilla, nada de sofisticación y glamour de etiqueta tan viscontiniana...

- Sí. No me gusta el termino resignificación pero sí que es…No puedes vaciar de contenido esa película y quedarte con el aspecto glamuroso y frívolo, tiene muchas capas. Pero sí me gustaría aportar el fliparse, hablando coloquialmente, y alucinar mucho con las pequeñas cosas que nos ofrece el mundo y a veces no nos damos cuenta. Vosotros en Granada tenéis muchos sitios donde, sin glamour, puedes alucinar con los espacios naturales.

- Viviendo en el campo, me esperaba un 'Harvest' maño, pero no...

- (sonrisas) No estamos al nivel de Neil Young. Además no partimos de esos presupuestos sonoros, rítmicamente pensamos en otras cosas: hay Soul, hay breakbeat, hay ritmos hispanoamericanos y cosas que no habíamos explorado mucho.

- Aunque hay temas, en 'Libre' o 'Podría haber sido yo' que tienen aportaciones muy folk…

- Totalmente, y conviven con partes de producción muy electrónica. Mucha gente nos preguntaba por el disco anterior, que sí tenía una tendencia acusadamente electrónica; aprendimos mucho en su creación de técnicas de producción que hemos aplicado en éste, con guitarras y nuestro sentido de la melodía.

- En la última canción citada le niegan la mayor a Leonard a Cohen y a Dylan ¡Que atrevimiento!

- ¡Bien tirado! (sonrisas). Exactamente… Es como el final de un sueño. Siempre se ha descrito la aparición del primer disco de la Velvet como el final del sueño hippie. Al menos sociológicamente sirve para entender aquella evolución, de pasar de la música de la Costa Oeste y toda la estética de la música americana más resplandeciente a otra cosa, con la aparición de un grupo mucho más sombrío… El hecho de decir que «las respuestas ya no están en el viento» y que «el sistema puede que no se cambie desde dentro» hace alusión a que a lo mejor estamos viviendo un momento histórico en el que esos versos servirían, pero a la contra.

- ¿Por qué citan a Víctor Jara precisamente ahora?

- Nosotros habíamos escuchado a Víctor Jara, no habitualmente, pero conocíamos su figura y las canciones más famosas, y sabíamos lo que había significado para las generaciones anteriores. La persona que nos puso a Víctor Jara en el escritorio fue Antonio Arias.

- Precisamente Lagartija Nick cantaron 'El derecho de vivir en paz'…

- No lo sabía. Recuerdo que en su coche lo puso, y fue como si de pronto algo que tenía oculto en el disco duro hubiera vuelto al escritorio. Fue hace tiempo, pero se quedó ahí la semilla de esta canción.

- ¿Cual es su canción favorita del chileno?

- Me gusta mucho 'A desalambrar'; 'Te recuerdo Amanda' es una canción eterna, y 'El derecho a vivir en paz' es increíble. Pero me gustará también destacar también su figura como guitarrista, hacía unos arreglos de guitarra maravillosos, con unos arpegios increíbles.

- Sus canciones en este disco rezuman un cierto ¿optimismo realista? ¿de eso se trataba en estos tiempos tan conflictivos?

- Pues no lo sé, porque escribimos un poco de forma irracional. En todas las canciones hay un texto que es el origen, y no sabría decirte. Algo de realismo mágico, con toda la prudencia, podría haber. Hace algunos años se puso de moda la autoficción, de pronto la gente planteaba argumentos a partir de su propia experiencia como fuente de narración, casi desde el yo. Muchas de estas canciones plantean una inmersión en nuestra mente con menos pudor que antes. La gente del norte lo llenamos todo de imágenes y símbolos detrás de los que escondernos, y ahora quizás nos escondemos menos.

- Lapido tiene algunas palabras fetiche, como 'Lluvia' o 'perros', pero en este disco les ha dado por la ornitología, hay pájaros por todos lados…

- (sonrisas) ¡Eso es cosa de Eva! Es una gran observadora de los cielos, se ha convertido, parafraseando a Fernando Alfaro, en una 'fotógrafa del cielo'. Lleva un tiempo fascinada mirando hacia arriba, en la ciudad como en el campo, y todos los que la rodeamos hemos aprendido a mirar así, y lo que antes pasaba desapercibido ahora tiene mucho interés.

- Personalmente me llega mucho 'El centro del tornado', porque mi padre fue reclutado con 16 años en la 'quinta del biberón', ufff…

- Fíjate… Me parece una gran canción, dicho desde la observación porque lo único que hice con ella fue añadirle unas guitarras. Es un momento importante en el directo, es una canción coral, y todo lo que en ella se canta es para desembocar en la parte personal, donde Eva habla también del suyo. Tiene gran parte de autobiografía.

- Volviendo al principio, en aquel primer concierto de Granada, este periódico hizo una entrevista con ustedes… Cuando hablemos dentro de otros 25 años ¿Qué canción de este disco sonará obligatoriamente todas sus noches de concierto?

- No sé, pueden ser varias, podría ser 'Yo me la imagino', 'Dolce vita' 'Tornado'… 'Estás ahí' tiene un algo especial para quedarse en el setlist del futuro, porque habla de una relación personal que suelen ser universal. Sabes que pasa, que muchas de las cosas que nos han sucedido con las canciones no nos las podíamos esperar, ha ocurrido por voluntad la gente. El público hace unas elecciones extrañas y misteriosas que tú no puedes prever, no sabes por qué han pasado las cosas. Sí te puedo afirmar que hace diez años salíamos a tocar y no teníamos el sentimiento de responsabilidad que tenemos ahora, que estamos abrumados por el apoyo de la gente. Cuando piensas que alguien se ha gastado su dinero en estos tiempos tan raros en tu concierto, nada te parece suficiente para darle. Ahora sentimos agradecimiento y responsabilidad a partes iguales

- Miguel Ríos le llama su público «mis mecenas»…

- (carcajada) ¡Genial!.