José A. Pérez Ledo: «Hoy nadie iría a la guerra por la razón, como mucho hacemos programas en La 2» Pérez Ledo, en el Cuarto Real de Santo Domingo, con el cuerpo del crimen: Los Enciclopedistas. / FERMÍN RODRÍGUEZ El autor del cómic 'Los Enciclopedistas' y director de Órbita Laika participó en Granada Noir este jueves JOSÉ E. CABRERO Granada Viernes, 4 octubre 2019, 19:54

Los que le conocen dicen que, a su lado, la risa siempre llega. Los que no, también. José A. Pérez Ledo (Bilbao, 1979; por aquí su Twitter) empezó escribiendo guiones para Andreu Buenafuente, fue de los primeros en pegar fuerte en Internet con un blog (mimesacojea.com), tiene dos novelas publicadas, ha creado varios programas de televisión, como 'Órbita Laika', y guioniza los podcasts 'El Gran Apagón' y 'Guerra 3'. Pero el vasco ha pasado por el Festival Granada Noir para hablar de 'Los Enciclopedistas', un cómic en clave de misterio y asesinatos sobre la publicación de 'L'Encyclopédie' por Diderot y d'Alembert. Y, de paso, sobre su próximo proyecto:'Caminantes', la primera serie original de Orange.

–Licenciado en Publicidad pero lo tuyo es contar historias... ¿Qué pasó?

–No tengo ni idea. Siempre me gustó contarlas. Durante la universidad hice varios cortos y me sirvió para descubrir que soy un pésimo director. Al terminar la carrera me contrató El Terrat (la productora de Andreu Buenafuente) para escribir humor. Y ahí empecé. A partir de ahí he ido saltando: cómics, novelas, mucha televisión, ficción sonora...

–La historia que te ha traído a Granada Noir es 'Los enciclopedistas', un cómic en el que el papel y los periódicos son clave. ¿Eres más de papel o de digital?

–Soy muy digital. La imprenta en aquella época era capital. No solo por los periódicos aprobados por la corona, sino por lo que ahora sería Twitter:cuadernillos donde no se decía lo oficial. Se vendían bajo cuerda en tabernas. Los ilustrados, incluso, usaban nombres falsos.

–El cómic está lleno de mensajes actuales.

–La idea era hacer una historia en la que el mensaje fuera actual. Me atraía mucho la época por el paisaje del París brumoso y los salones ilustrados. Fue la primera vez que las versiones oficiales de la corona y de la Iglesia son puestas en dudas. Es el movimiento que acabaría provocando la Revolución Francesa y, por tanto, la sociedad en la que vivimos, donde sigue la pulsión entre razón y superstición. Quería que los diálogos dejasen entrever que estamos hablando de hoy.

–Entre otras cosas, das la clave para acabar con las 'fake news':«¿Cómo acabar con un fantasma? No creyendo en él».

–Es la reivindicación de los personajes: no seas supersticioso, sé racional. Eso se consigue con conocimientos, con educación, con divulgación...

–Cómo 'Órbita Laika', el programa que diriges.

–Sí, eso es. Pero hoy las supersticiones son otras. La religión ha perdido fuerza social (aunque algunos pondrían esto en cuestión) y otras supersticiones han ocupado poder, otros movimiento irracionales. Vivimos un momento en que lo irracional es muy relevante en política. Donald Trump llegó a decir en un discurso que los hechos no eran relevantes. Entonces, ¿qué lo es?

–Otra pregunta del propio cómic:«¿Cuánta sangre merece un diccionario?»

–Es irrespondible. No la puede responder ni el propio personaje. Si fuésemos estrictos y dando un pequeño volantazo, ese diccionario, que era mucho más que un libro, costó la Revolución Francesa. Litros de sangre. Uno de los personajes advierte que si se publica el Sena se cubriría de sangre, que es exactamente lo que pasó. Hoy nadie iría a la guerra por la razón, como mucho hacemos programas de divulgación científica en La 2.

–Tu última novela, 'Un lugar al que volver', también arranca 'por culpa' de un libro.

–Son objetos curiosos y capaces de cosas. 'Un lugar al que volver' empieza con un tipo al que un libro le pone la vida patas arriba. Y no por leerlo, en calidad de objeto.

–Y estás con una serie para Orange del Camino de Santiago que parece muy negra y muy criminal.

–Es lo más negro y criminal que he hecho en mi vida. Se titula 'Caminantes'. Es muy terrorífica. Tendré que volver al Granada Noir, con el director, para hablar de ella. Yo soy el creador y guionista, pero hay un director encargado de toda la serie que todavía es secreto, se comunicará próximamente. Y, como es falso documental, los actores son poco conocidos. La serie no tendrá nada de música, en ningún momento, ni careta de entrada... Es una serie muy arriesgada en la que hay muchos muertos.

–¿Qué más proyectos tienes a la vista?

–Ahora mismo, la serie y acabar vivo. Y luego quizás otra serie, ya estoy trabajando en un piloto. Yme gustaría escribir otra novela. Aunque eso depende de mi hijo, de ocho meses... Así que quizás en 2030 (ríe).