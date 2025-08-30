José Mercé pone el broche de oro en el Generalife
El cantaor jerezano ofreció anoche un recital en recuerdo del compositor Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas
Ideal
Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12
El cantaor jerezano José Mercé ofreció anoche un recital en recuerdo del compositor Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas. Mercé cuenta que « ... siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres» e interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas «llevándolas a varios palos del flamenco». Le acompañó su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, las de Manuel Cerpa y Álvaro Moreno; los coros y palmas de Manuel Pantoja 'Chicharito de Jerez', Jorge Bautista, Víctor Carrasco y Laura Marchena; la percusión de David Casares, 'David del Gasolina' y el piano y dirección musical de Alejandro Romero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.