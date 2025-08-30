Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Mercé. Antonio. L. Juárez

José Mercé pone el broche de oro en el Generalife

El cantaor jerezano ofreció anoche un recital en recuerdo del compositor Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas

Ideal

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12

El cantaor jerezano José Mercé ofreció anoche un recital en recuerdo del compositor Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas. Mercé cuenta que « ... siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres» e interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas «llevándolas a varios palos del flamenco». Le acompañó su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, las de Manuel Cerpa y Álvaro Moreno; los coros y palmas de Manuel Pantoja 'Chicharito de Jerez', Jorge Bautista, Víctor Carrasco y Laura Marchena; la percusión de David Casares, 'David del Gasolina' y el piano y dirección musical de Alejandro Romero.

