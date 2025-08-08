Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capítulo 9

A pesar del sol

IDEAL recupera una tradición periodística y publica una novela por entregas con un estreno de capítulo cada día del mes de agosto

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Escritor

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:55

La pareja se abrazaba en una esquina del recinto. En las paredes, bailaban sombras negras. Pero no había ningún fuego en la estancia, sino minúsculas ... lámparas incrustadas en el suelo, que no se apagaban ni siquiera de noche. La pareja se había colado en el castillo esa tarde, después de comprar su entrada y esconderse en un almacén cerca de los servicios de la esplanada, junto a la entrada de la Alcazaba, para esperar la hora del cierre; algo mucho más fácil de lo que imaginaban, aunque ese fuera el monumento más visitado del país. Lo que no esperaban era que alguien más se hubiera quedado dentro, ni que el interior de la fortaleza fuera a sufrir una transformación. La luz eléctrica fue sustituida de pronto por antorchas colgadas en las paredes, lo que parecía un recinto abandonado apareció bajo la nueva luz como un palacio, con una fuente de mármol en el centro del salón de la que manaba agua, elevados arcos con cupulinos cincelados, arabescos y vaciados de estuco en las habitaciones laterales, donde era apreciable el transcurso del tiempo, pero también el esplendor de un rey, que ahora los observaba desde su trono, negro como él. A su lado había una mujer. Alta, el pelo largo y oscuro, la piel muy blanca. Los miraba con unos ojos azules y feroces. Empezó a moverse hacia ellos con movimientos lentos y felinos. La boca de la mujer se deformó en una mueca irónica, que mostró unos colmillos puntiagudos. La pareja empezó a gritar.

