Tomatito, un mito viviente

Jorge Fernández Bustos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:10

No solo por su etapa con Camarón de la Isla, sino también, y sobre todo, por su carisma y presencia en cualquier festival de prestigio, ... Tomatito llega a ser un mito en del mundo flamenco. El viernes, dentro de la programación de la primera Bienal de Flamenco de Granada, un encuentro que va tomando forma y un peso específico en la oferta nacional, encontramos a un Tomatito en plena forma, con una cercanía encomiable y rodeado de los suyos, en la Abadía del Sacromonte. Como segunda guitarra lo acompañaba su hijo, José del Tomate, que poco le falta para enfrentarse en solitario a un público exigente. Prueba de ello fue la zambra que interpretó en el ecuador del concierto. Una zambra, autoría de su bisabuelo, que tocaba el Niño Miguel, emparentado también con los Tomate.

