Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Agustín Barajas, durante su actuación. Gilberto González
Crítica

Perdido en el concepto

Agustín Barajas bailó en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real como parte del programa de la Bienal de Flamenco

Jorge Fernández Bustos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:38

Diremos para empezar que Agustín Barajas baila bien, muy bien. La técnica que posee, el control de su cuerpo, el dominio del espacio y la ... soltura en general, lo sitúan entre los mejores bailaores de su generación. Además, es versátil y contemporáneo, no se limita al taconeo ni a los pasos ya creados. Incluso, momentos de danza clásica se pueden adivinar en parte de su entrega. Y todo ello con una sonrisa. Alguna obra de Agustín, como 'Tierra de Lorca', en 2024, nos pareció sobresaliente, pero el jueves, en la primera Bienal de Flamenco de Granada, en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real, vimos una obra titubeante, deslavazada y por momentos pérdida en el concepto. Si a esto le unimos una sonorización más que deficiente, turbia y desatenta, nos encontramos con un espectáculo mediocre y nada exportable. No obstante, hubo momentos de verdadero aplauso, como el baile en sí, desnudo de todo argumento; la colaboración especial de Miguel Poveda y de Alberto Sellés, como artista invitado; o el cuadro de músicos en general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  8. 8 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  9. 9 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  10. 10

    Las exigencias de Hongla colapsan otro traspaso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Perdido en el concepto

Perdido en el concepto